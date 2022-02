¿Se puede obtener la residencia española si el hijo es español?, por Desmon Abogados

Una de las principales dudas de muchos padres extranjeros es cómo obtener la residencia española si tienen hijos españoles. Ante esta duda, desde el bufete Desmon Abogados explican que las solicitudes de residencia de progenitores nacionales de terceros países de un menor de nacionalidad española mediante la concesión de una autorización de residencia con una vigencia de cinco años que le habilitará a trabajar, pueden obtener la residencia.

¿Cuáles son los requisitos para la obtención de residencia para padres extranjeros con hijos españoles? Para la obtención de este permiso, los padres deberán aportar la siguiente información/documentación:

En primer lugar, la identidad del solicitante mediante la presentación del pasaporte en vigor. En caso de que esté caducado, será admisible la presentación de la copia de este y solicitud de renovación.

En segundo lugar, la situación que da lugar a la autorización: padre o madre, nacional de un tercer país, de un menor de nacionalidad española. Para cumplir con este requisito deberán presentar un certificado de nacimiento del menor.

Por otro lado, el hecho de que la denegación de la autorización implicaría que el menor tuviera que abandonar el territorio de la UE, de acuerdo con la relación de dependencia existente entre el progenitor y el menor.

Por último, que tal autorización no suponga un riesgo para el orden o la seguridad públicos, haciendo de esto una interpretación estricta, que atienda al principio de proporcionalidad y se base exclusivamente en la conducta personal del interesado (no meros antecedentes penales). Cabe destacar que dicho permiso no podrá denegarse automáticamente contar el solicitante con antecedentes penales, salvo que la entidad de estos permita aplicar una excepción por “mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad pública”. En cualquier caso, el progenitor deberá presentar sus antecedentes penales.

De acuerdo con el TJUE, deberá tenerse en cuenta el interés superior del menor así como las circunstancias del caso concreto.

En cuanto a la obtención de la nacionalidad, cabe destacar que no hay un proceso específico para progenitores de nacionales españoles. Es decir, los padres extranjeros de un menor de edad español, deberán iniciar su procedimiento de nacionalidad española por residencia cumpliendo los plazos dependiendo de cuál sea su nacionalidad de origen (10 años regla general; 5 años para refugiados; 2 años para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o Sefardíes; y un año para los que se encuentre en cualquiera de los supuestos que contempla el Código Civil).

