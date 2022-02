Be Essential es una marca pensada por mujeres y para mujeres Emprendedores de Hoy

Una de las prácticas cada vez más utilizadas entre deportistas y entrenadores personales es el uso de los suplementos deportivos. Esto se debe a la gran cantidad de objetivos que estas sustancias complementarias ayudan a conseguir cuando se trata de belleza, salud y bienestar.

La popularidad de los suplementos ha ido en aumento, así como su variedad en el mercado. De esta manera, en la actualidad es posible encontrar suplementos deportivos que cumplan con características específicas para cada persona. Para el sector femenino, Be Essential junto con la Dra. Isabel Viña, ha desarrollado una línea de productos dirigidos especialmente a las mujeres, con el fin de que puedan contar con herramientas útiles para su bienestar.

Diseñada por y para mujeres Una muestra de que la línea de productos de Be Essential es pensada especialmente para mujeres es que ha sido desarrollada por mujeres que entienden los procesos que experimenta un cuerpo femenino.

Algunos de los productos con mayor demanda de la marca Be Essential cumplen con funciones como prevenir la disminución de la masa ósea, aliviar los síntomas presentados en la etapa menopáusica, equilibrar la flora intestinal o mantener el cabello, la piel y las uñas radiantes. En cualquier caso, las mujeres pueden sentirse cómodas al encontrar en su página web el suplemento necesario para mejorar su rendimiento físico o cuidar de su salud.

En forma de cápsulas o en polvo, un suplemento resulta de gran ayuda para las mujeres deportistas que prefieren las rutinas de ejercicio de gran intensidad, ya que les permitirá mejorar su rendimiento, disminuir su fatiga y reducir los tiempos de recuperación.

La salud y el bienestar es lo primero: el principio de Be Essential El deseo de adelgazar o de crear masa muscular son algunas de las principales razones por las que hombres y las mujeres deciden comenzar con rutinas de ejercicio y, de acuerdo con la preferencia de cada persona, estas rutinas pueden ser de mayor o menor intensidad.

En este contexto, el uso de los suplementos ha ganado protagonismo en clubes, gimnasios e institutos deportivos por su capacidad de aumentar los niveles de resistencia, eliminar la fatiga e incrementar la fuerza, características que resultan fundamentales al momento de realizar cualquier actividad física.

Por otro lado, una ventaja importante que encuentran los deportistas en los suplementos es su capacidad de ralentizar el envejecimiento de los músculos. Esta característica es esencial para las personas que dedican parte importante de su tiempo a actividades físicas, puesto que suelen verse afectadas por el envejecimiento y el deterioro de su musculatura de forma más acelerada.



