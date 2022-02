Encuentratupieza.es, la app referente entre desguaces y talleres Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 16:24 h (CET)

En el momento en el que un coche sufre algún daño, necesita ser reparado cuanto antes para que su estado no se agrave y no ponga en peligro la seguridad de sus pasajeros.

En la mayoría de ocasiones, tanto particulares como talleres mecánicos emprenden una búsqueda de las piezas necesarias para la reparación que se puede alargar durante semanas.

Para acortar la espera y facilitar el proceso se creó encuentratupieza.es, la app que permite poner en contacto a particulares y talleres con desguaces de manera ágil y sencilla.

¿En qué puede ayudar encuentratupieza.es? Encuentratupieza.es fue creada por dos profesionales del sector de la automoción que querían ayudar a las personas y talleres en la búsqueda de piezas en desguaces. Su sistema ayuda a encontrar piezas de forma rápida y segura.

A través del portal web y aplicación de encuentratupieza.es, los usuarios pueden enviar una solicitud de la pieza requerida, indicando el modelo, año del vehículo, la marca, tipo de motor y, de ser posible, una imagen de la pieza faltante. Una vez enviada, los más de 50 desguaces que están adheridos a la página recibirán la solicitud y aquellos que tengan la pieza harán llegar su oferta al cliente indicando el precio, el estado de la pieza y fotos de la misma. Una vez que el cliente decida con qué desguace trabajar, puede ponerse en contacto con él, para acordar la forma de pago y envío de la pieza. Gracias a encuentratupieza.es, las personas podrán tener un acceso a un canal de comunicación privado y directo con el desguace de su elección.

¿Cómo acceden los desguaces a encuentratupieza.es? Si un desguace desea trabajar con encuentratupieza.es debe acceder a la página web de la plataforma y registrarse solo proporcionando datos básicos como el nombre del desguace, email y teléfono. Ahora es un buen momento para registrarse, ya que sus creadores están regalando dos meses gratuitos a sus suscriptores. De esta forma, pueden obtener un gran beneficio a través de una inversión nula, ya que además esta página no se lleva ninguna comisión.

Por todos los beneficios que ofrece encuentratupieza.es tanto a particulares y talleres mecánicos como a desguaces, esta plataforma se ha convertido en el aliado perfecto de aquellas personas que quieren garantizar el buen estado de los vehículos sin que ello suponga una gran pérdida de tiempo, y disfrutar así de la conducción sin preocuparse por nada.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.