DAE gana un juicio constitutivo de delito contra la propiedad industrial

Con fecha 9 de diciembre de 2021 el Magistrado-Juez del juzgado de lo penal 2 de Vilanova i la Geltrú, condenó a P. P. T. y a F. R. L. como autores penalmente responsables de un delito contra la propiedad industrial, previsto y penado en el artículo 274.1 a) y b) del Código Penal. Condenado con pena de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena para cada uno de ellos, una multa e indemnización, así como el pago de costas.

Se trata de un juicio contra la propiedad industrial con fallo a favor de la compañía DAE, por una copia de una chimenea de su fabricación.

Chimeneas que mantienen la esencia de los años 60 La empresa DAE, con domicilio fiscal en Vilanova i la Geltrú, (Barcelona) es una firma con una gran trayectoria en el mundo del diseño, reconocida por su trayectoria en la fabricación y comercialización de piezas con firma de autor. Esta compañía ha conseguido mantener viva la gran colección de chimeneas metálicas diseñadas en los años 60 por arquitectos de grandísima trayectoria como, Oscar Tusquets, Miguel Milá, Carlos Ferrater y otros ya fallecidos como José Antonio Coderch, Francisco Barba Corsini, Leopoldo Milá entre otros.

Si algo distingue a esta empresa de las demás es que ha seguido manteniendo el trabajo artesanal de sus productos, algo que hoy en día se está perdiendo, por falta de personal cualificado. Todo ello, les lleva a realizar productos exclusivos para cada cliente y cargados de historia, de ahí los reconocimientos en sus productos con 5 Premios Delta. 2 de oro, el premio Delta de Oro 1964 y Delta de Oro 1977, 2 de plata, con Delta de Plata 1990 y Delta de Plata 2020, y Finalista Delta 2016.

Nueva vida a diseños exclusivos Actualmente DAE está recuperando diseños que ya se habían perdido y vuelve a darles una nueva vida cómo puede ser la silla PARÁBOLA, un diseño de Luis Martínez-Feduchi y Javier Feduchi en 1931 para el Hotel Hilton de Madrid y rediseñada por Belén Moneo Fedichi en 2016. O el perchero GERMAINE, diseño de Oscar Tusquets y Lluís Clotet en 1968, para el estudio del fotógrafo Maspons y rediseñado en 2018.

Antonio Lozal Villa, director de la empresa DAE comenta que ha sido un largo proceso, pero al final la verdad es la ganadora y se ve reflejado en el fallo del juez. ”Me enorgullece poder decir a todas los diseñadores y empresas qué hay que luchar contra esta lacra, que su único fin es lucrarse de nuestro trabajo que tanto esfuerzo nos cuesta y no se ve. Diseñar, pensar, desarrollar, repetir, tirar, rehacer, etc., hasta el producto final”, añade el director.

Cabe señalar que los productos con firma de autor tienen una historia, en cambio, una copia, replica, imitación, o falsificación no aporta nada de valor. Según el profesional, el precio se olvida, la calidad nunca y cuando algo se copia, no es para mejorar. Añade, además, que sin la ayuda del arquitecto Fernando Villavecchia y el constructor Sr. Fernando Granados este juicio no se podría haber ganado. El primero le llamó cuando detectó que la chimenea que le querían instalar en la obra no era original, y el segundo, colaboró en todo momento en el aporte de pruebas.