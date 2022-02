Banzzu empieza a trabajar con hoteles Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 15:36 h (CET)

El sector de la restauración se ha revolucionado con los sistemas de pedidos a domicilio a través de software o aplicaciones. Las restricciones derivadas de la pandemia dieron un impulso significativo a este proceso, que ya llevaba un tiempo iniciado, innovando los métodos de pedir comida sin contacto. A día de hoy, ya sea desde el domicilio, para recoger o incluso desde dentro del propio local es común realizar las comandas por esta vía.

La modalidad de pedir comida online está en expansión y se espera un crecimiento del 20 % anual hasta, por lo menos, 2030.

Una de las plataformas más exitosas del último año ha sido Banzzu, que cuenta con una versión web y otra en forma de app, que se destaca por cobrar suscripciones fijas en vez de comisiones, que muchas veces ahogan al sector de la restauración. Además de trabajar con restaurantes, Banzzu también ha empezado a ser utilizada por hoteles.

Ventajas de contar con Banzzu en un hotel Así como los clientes de un restaurante realizan pedidos a domicilio o desde su mesa, ahora con este servicio es posible pedir comida online desde la habitación del hotel. Se trata de un método cómodo y práctico que beneficia tanto a los clientes, como a las empresas hoteleras.

De esta manera, varias de las ventajas con las que cuentan los restaurantes que operan con Banzzu se trasladan a los hoteles. Por ejemplo, con el sistema online es posible aumentar el número de pedidos y llegar a los clientes que no tienen ganas de moverse de su sitio para ir a comer.

Por otra parte, se reducen los tiempos de espera, ya que el cliente no tiene que esperar ni para ser atendido ni para pagar. Esto permite un aumento del pedido por impulso. Los hábitos de consumo han cambiado y las personas están cada vez más acostumbradas a ordenar su comida desde su dispositivo móvil. Este servicio permite a los hoteles ser parte de esta tendencia actual.

Una plataforma transparente La facilidad en el uso es una de las características que ha permitido el crecimiento exponencial de esta compañía en los últimos tiempos. La plataforma habilita a sus clientes una aplicación y un panel de control donde se ve toda la información del pedido, los datos del usuario y su historial de pedidos. Cuando se acepta el pedido, automáticamente se envía una confirmación al cliente con el tiempo estimado de preparación.

Otra ventaja para pedidos a domicilio o dentro de un local, como puede ser un hotel, es que el pago pasa directamente del cliente a la empresa. La plataforma no intermedia ni cobra comisiones. Banzzu ofrece un método sencillo y seguro para que todos los emprendimientos de restauración y del sector hotelero logren aumentar su volumen de pedidos.



