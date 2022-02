Reparar artículos tecnológicos sin desplazamientos con SaveShop

Cada vez son más las personas que deciden usar el video-diagnóstico como método para realizar reparaciones en sus dispositivos. Este sistema se ha vuelto tendencia debido a la inclinación por parte de muchos usuarios de obtener una respuesta inmediata sin salir de casa.

La aplicación y página web de SaveShop pone a disposición una red de profesionales con servicio técnico con las diferentes marcas de aparatos electrónicos tales como tablets, ordenadores y móviles. A través de la aplicación se gestiona el diagnóstico y también la posibilidad de ofrecer el servicio de reparación por parte de particulares.

Conseguir soluciones sin salir de casa Dentro del mercado existen muchas empresas que ofrecen servicios de reparación, pero ninguna da la oportunidad de hacerlo a domicilio a través de una aplicación móvil. Con SaveShop el diagnóstico se realiza a través de un video o llamada virtual donde se muestra el inconveniente que presenta el aparato. Además, esta empresa ofrece la opción de utilizar la garantía del fabricante y no incurrir en gastos adicionales, solo el pago de gestión y logística.

Si el equipo se encuentra fuera de garantía, a través de la aplicación se asigna un presupuesto sin compromiso, por lo que si el cliente no está interesado el equipo se devuelve sin incurrir en gastos. Una de las cualidades que hace a SaveShop confiable es que sus reparaciones hacen que se mantenga la garantía del fabricante, así mismo antes de enviar el artículo a revisión no se debe intentar repararlo de no tener el conocimiento de la falla.

En Saveshop se caracterizan por trabajar con marcas posicionadas en el mercado entre las que destacan Apple, Samsung, Sony, ZTE, Xiaomi, Huawei, OPPO y muchas otras que se pueden consultar en su página web.

SaveShop ofrece otros servicios Entre otras de las posibilidades que se encuentran dentro de la aplicación, destaca la opción de vender los dispositivos que no se utilizan. Compran los viejos móviles en desuso para repararlos y revenderlos a precios muy asequibles, a personas que quieren reutilizarlos en otros mercados o países emergentes. Extendiendo así la vida útil de estos aparatos electrónicos.

Con la premisa de “lo recogemos, lo revisamos y recibes tu dinero” esta opción permite obtener ganancias a través de tecnología que ya ha cumplido con su vida útil. El acuerdo económico se determina entre ambas partes y al estar de acuerdo se consolida la negociación.

El efecto innovador de SaveShop en el mercado es el resultado de ofrecer un servicio de calidad con el respaldo de marcas posicionadas en la industria de la tecnología y con el que desde una aplicación se pueden conseguir todas las soluciones en averías electrónicas.