El agua osmotizada y los beneficios de beber agua de calidad según Atrium Salud

miércoles, 9 de febrero de 2022, 13:47 h (CET)

La calidad del agua que se consume a diario es un aspecto determinante para nuestra salud.

Beber de fuentes con agua poco saludable, como grifos y llaves, implica el consumo de ciertos residuos que, poco a poco, generan efectos nocivos sobre el cuerpo. Una de las alternativas más frecuentes a esta situación es el agua embotellada, que si bien ofrece un producto de mejor calidad, genera demasiados residuos y, a largo plazo, no es sostenible.

Esta situación es una de las principales preocupaciones para Atrium Salud, empresa que tiene como protagonistas la salud de las personas y el cuidado del medioambiente. Es por ello que se dedica a elaborar y distribuir soluciones para obtener agua de calidad mediante procesos ambientalmente amigables, entre las que destaca Treenity, un sistema de purificación por ósmosis que ofrece un agua osmotizada de la mejor calidad.

Las ventajas de beber agua de calidad La hidratación y alimentación adecuada son un beneficio para la salud de cualquier persona. Sin embargo, consumir agua purificada no solo acarrea esos beneficios, sino que además, protege al cuerpo de los efectos nocivos que puede generar el exceso de químicos o minerales. De este modo, se preservan órganos y tejidos, como los riñones, las articulaciones y la médula espinal, entre otros beneficios. El sistema Treenity está diseñado para controlar el proceso de purificación y garantizar una proporción adecuada de minerales en el agua, mediante su proceso de doble filtrado.

Con Treenity, se puede obtener agua pura y de calidad directamente de las fuentes de agua instaladas en el hogar, sin necesidad de usar bidones o de almacenar el agua previamente. Su sistema de purificación utiliza el más avanzado proceso de ósmosis en la actualidad, lo que garantiza el sabor, olor y calidad del agua que provee. Gracias a estos beneficios, los usuarios pueden desprenderse tanto de los bidones como de las botellas de agua para consumo.

Productos y servicios respetuosos con el planeta A diario, millones de personas en el mundo buscan productos relacionados con el cuidado ambiental, así como el cuidado de su salud, bienestar y calidad de vida.

Atrium Salud busca constantemente generar puentes hacia oficinas, negocios y hogares, a fin de proveerles no solo productos, sino soluciones a ese cuidado del medioambiente o esa mejora en su calidad de vida.

Sus productos abarcan grandes sistemas purificadores, así como productos más pequeños y cotidianos, como recipientes de agua no descartables, los cuales ayudan a reemplazar el agua embotellada. Estos y otros elementos forman parte de una oferta de productos y servicios, además de todo un estilo de vida, mucho más sano y amigable con el planeta.



