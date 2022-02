Los servicios inmobiliarios de SteraM Flats Torremolinos Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022

Según la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, los individuos que forman parte del colectivo LGBTI+ tienen un 73 % de posibilidades de que se les niegue un préstamo hipotecario. Elementos tan básicos como los servicios de inmobiliaria se niegan a gran parte de la población mundial.

Sin embargo, con el cambio de las leyes, cada vez son más los comercios que prestan sus servicios para alquilar, vender o comprar inmuebles sin hacer ningún tipo de discriminación. Entre estas empresas destaca SteraM Flats Torremolinos, una ciudad reconocida por defender los derechos LGBTI+ en el país.

Diversidad con SteraM Flats Torremolinos El matrimonio, la independencia o la formalización de una pareja son algunos de los factores más comunes por los que las personas comienzan a buscar el hogar de sus sueños. En este sentido, la compra-venta o alquiler de un inmueble son procesos importantes y metódicos que pueden complicarse si no se cuenta con la asesoría adecuada, por lo que se recomienda acudir a una inmobiliaria.

Aunque el mercado está lleno de opciones, aún hay comercios que no prestan el mismo trato a todas las personas por igual. La discriminación hacia la comunidad LGBTI+ sigue latente en el mundo entero, incluso en el inmobiliario. Esto provoca malos tratos o que las empresas cobren mucho más solo por la orientación sexual de los usuarios.

Para contrarrestar esta situación, algunos negocios se han comprometido con la inclusión y la diversidad. De esta manera, ofrecen una atención al cliente y un servicio de calidad con el que las personas no deben preocuparse por ningún tipo de exclusión. Generalmente estas empresas trabajan en localidades inclusivas, por lo que el ambiente de la vivienda o local será el más idóneo para convivir.

¿Qué valor añadido ofrece SteraM Flats Torremolinos? SteraM Flats es una empresa comprometida con la diversidad y la inclusión. Los servicios que ofrece están dirigidos a todo el público, donde el cliente puede acceder a la compra y venta de todo tipo de inmuebles, la gestión integral de alquileres de larga o corta duración, así como la redacción de contratos. Por su parte, las personas interesadas en inversión y patrimonio pueden solicitar la valoración de activos inmobiliarios, estrategias de precios, inversiones, estudios y gestión de patrimonios inmobiliarios y asesoramiento técnico.

Para aquellos que deseen proyectos a medida, pueden pedir licencias de obra menor y obra mayor. Para estos fines también pueden ser útiles la elaboración de planos 3D y reformas y mantenimiento integral de las viviendas. Otros documentos que puede tramitar esta inmobiliaria son las Cédulas de Habitabilidad y Certificados energéticos, licencia turística y la dirección de obras.

