Los estudiantes podrán especializarse en carreras tecnológicas de alta demanda gracias a Bosonit y NxtGen

miércoles, 9 de febrero de 2022, 16:55 h (CET) La empresa NxtGen pone a disposición formación gratuita para las personas que quieran formarse en datos, analítica avanzada y desarrollo de Software. Colabora con las Universidades y Formación Profesional a nivel nacional La empresa NxtGen pone a disposición formación gratuita para las personas que quieran formarse en datos, analítica avanzada y desarrollo de Software. Invierten con esta propuesta en personas a tráves de formación que les capacite profesionalmente en profesiones de alta demanda. NxtGen cuenta con el respaldo de Bosonit y el Grupo NWorld, colabora empresas del sector IT como Elliot Cloud o The Wick (N.World)

Como señala el responsable de NxtGen, Álvaro Pérez Lorenzo, “la compañía nace con el objetivo de solucionar el salto que hay entre la realidad del mundo laboral en el sector tecnológico y lo aprendido en los grados universitarios, ciclos formativos y cursos online. Para ello, lo que hicimos fue dibujar un puente que uniese ambas partes, centrándolo en la especialización tecnológica y recorriéndolo de la mano de grandes profesionales en activo.”

Miguel Fernández Morales, presidente de Bosonit, ha puntualizado que “en los próximos años, en el mundo, se van a precisar más de 5 millones de puestos de trabajo tecnológicos cuyos perfiles están por definir.”

Planteamiento formativo

NxtGen ofrece formación en materias como Big Data, Data Science, Cloud Business Intelligence, Ciberseguridad, Devops, Back Development & Front Development.

En el planteamiento formativo de NxtGen se ha configurado un proyecto basado en la metodología “Learning by doing: Hacer, romper y arreglar” a través de proyectos tutelados en entornos controlados, emulando un ambiente eminentemente práctico.

Además del plan de carrera para los estudiantes riojanos, propone a los alumnos de fuera de la Rioja la posibilidad de recibir una beca en forma de alojamiento para el desarrollo de la formación en la tierra donde nacimos.

Como valor adicional, trabaja en el desarrollo de las capacidades de sus profesionales en crecimiento de otras capacidades: soft skills, idiomas, plan de carrera… acompañándolos hasta su incorporación a las mejores oportunidades del mercado laboral, dando visibilidad de su evolución formativa a grandes empresas del sector IT.

https://bosonit.com

https://nxtgen.es/

https://es.linkedin.com/company/nxtgeneducation

C/Leopoldo Calvo Sotelo, 28-30. Logroño, La Rioja.

