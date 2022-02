Sale a subasta la primera de las cuatro versiones del Cristo crucificado que pintó Benito Prieto Coussent Comunicae

miércoles, 9 de febrero de 2022, 17:00 h (CET) El "Cristo en la Cruz" de Benito Prieto Coussent (Ribadeo-Lugo, 1907 - Granada, 2001) está considerada la pintura más emblemática y representativa del pintor gallego. Pintada en 1948, ha permanecido desde los años 50 en una colección particular El óleo sobre lienzo "Cristo en la Cruz" que sale a subasta en la página web de Subasta Real es la primera de las cuatro versiones del Cristo crucificado muerto que pintó Benito Prieto Coussent y que ha permanecido desde los años 50 hasta ahora en una colección particular.

Está considerada la pintura más emblemática y representativa del pintor gallego y la que le supuso un examen exigente y continuo de perfección durante largos años, en los que realizó numerosos bocetos, pruebas y lienzos que en algunos casos destruyó por no alcanzar el nivel de exigencia del artista.

"Cristo en la Cruz" fue considerada por la Iglesia una obra blasfema e irreverente, ya que rompía con todo lo establecido hasta el momento y mostraba la crucifixión de Cristo más dramática de la historia del arte. La pintura dotada de un gran realismo generó ríos de tinta, de críticas y controversias en la prensa, tanto a nivel nacional como internacional.

Benito Prieto pudo exponerla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid del año 1948 donde obtuvo una medalla que rechazó para no perder la propiedad del cuadro. A esta primera versión le sucedió en 1951 una segunda obra de 4 metros de altura que tiempo más tarde desapareció.

La tercera versión del "Cristo en la Cruz" fue realizada en la década de los 60 y se encuentra en paradero desconocido. Benito Prieto incluyó en esta nueva obra, dos figuras que representaban a la Muerte y que custodiaban la figura central de Cristo amarrado en la cruz con unas cuerdas.

La última versión que el pintor realizó de esta obra en 1964 fue titulada "Cristo de Kennedy" ya que, a los pies de la cruz, Benito Prieto representó al presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy asesinado en 1963. El cuadro estuvo expuesto en la Biblioteca-Museo Kennedy de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y desde 2015, se exhibe en la Iglesia de Santa María de la Alhambra de Granada.

El "Cristo en la Cruz" de Benito Prieto Coussent que está a la venta en Subasta Real, está considerada la obra de arte religioso más importante del siglo XX. En la pintura se muestra un hombre descoyuntado, con el cuerpo ensangrentado inclinado hacia delante, con las piernas cruzadas y atadas. La obra muestra una figura sin la compasión divina, abandonada a su suerte, mostrando la realidad de la tragedia del dolor y la muerte. El detalle de color se expone sin filtros en el rastro de sangre.

Subasta Real es una casa de subastas de arte online barcelonesa que nació en 2015 de la mano de Ramón Grau y Miguel Ángel Currás. Ambos artistas con experiencia previa en la venta en subasta apostaron por la venta online como la vía para “democratizar” el acceso al arte. Los proveedores de Subasta Real son profesionales del mercado del arte, marchantes, galeristas, casas de subastas presenciales y particulares que venden sus colecciones.

