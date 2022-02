KPMG: La burbuja de coches de segunda mano puede explotar este 2022 Comunicae

miércoles, 9 de febrero de 2022, 15:43 h (CET) Debido a la falta de componentes para fabricar coches y a la pandemia mundial que se está sufriendo es muy probable enfrentarse a algo nunca visto en las ultimas décadas, la explosión de la burbuja de coches usados Debido a la escasez de semiconductores el mercado puede sufrir un cambio, desde la conocida pandemia mundial, ha habido cambios inesperados, entre ellos, la subida del precio de los coches nuevos y de segunda mano. Los expertos comentan que hay muy poca oferta y mucha demanda, por lo que prevén que la burbuja de precios pueda estallar este 2022.

Una prestigiosa empresa como es KPMG que actualmente tiene más de 230.000 empleados ha realizado un informe donde presenta que los precios de los coches de segunda mano han subido un 44% en el mes de noviembre de 2021, es algo nunca visto desde hace muchos años. KPMG con sede en Países Bajos, comentan que los coches deberían de volver a su precio normal durante este año, aunque, todo depende de los fabricantes de coches, ya que a día de hoy no son capaces de fabricar y entregar un flujo normal de coches.

Remarcan que, el precio ha subido alrededor de un 30%, pero esto es solo un promedio, algunas marcas han subido su precio mucho más de lo mencionado.

De otra manera, los coches que se han comprado durante este pasado 2021 se han comprado a un precio más alto de lo habitual debido a la falta de chips y por ende estos coches no llegarán a valer nunca lo que el cliente pagó en su día.

Se estima que para este 2022 habrá un tráfico de entre 30 y 40 millones de coches usados que habrán cambiado de dueño antes de terminar el año, este dato es estadístico y obviamente puede variar dependiendo de la ya mencionada falta de stock de chips.

La subida del precio del mundo del automóvil no hace estragos con nadie, tanto los clientes que estaban afectados por esa subida como los prestamistas van a tener problemas.

La empresa de KPMG asegura que las financieras también van a tener problemas con los pagos, debido a la pandemia y a otros factores los clientes están teniendo problemas para abonar el préstamo, son de decenas de millones de personas que han pedido dinero y que por diferentes motivos están dejando de abonar el dinero solicitado.

¿Cómo va a terminar esta crisis?

El problema viene que a día de hoy nadie puede predecir el futuro, pero se han desarrollado varios posibles finales. Depende mucho de la Inflación, ya que, los vehículos usados pueden imponer una nueva base para el valor de los vehículos, además entra también un hándicap importante como son las financieras y sus tasas de interés, aunque sin olvidarnos de las políticas gubernamentales ni de la fabricación de vehículos.

“El precio de los coches usados ha aumentado considerablemente este año pero todo apunta a que este año 2022 bajarán los precios a su estado normal, siempre que se abastezcan la falta de microchips para los coches”, dice Jose CEO de Movity.es

En resumen, si estás pensando en vender el coche quizás sea el momento si no molesta esperar a que se estabilice el mercado, con ello conseguirás venderlo a un precio elevado para posteriormente comprarlo a un precio normal.

