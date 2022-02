Puertas macizas de olivo de Encimeras de Olivo Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 12:11 h (CET)

Decorar una vivienda y darle los mejores acabados es el sueño de muchos propietarios. Hoy en día, en el mercado, se pueden encontrar un sin fin de opciones decorativas de diferentes materiales y acabados.

Sin embargo, una opción original para decorar y brindar estilo a una vivienda son las puertas macizas de olivo que fabrica la empresa sevillana Encimeras de Olivo.

El estilo de las puertas de olivo macizo Encimeras de Olivo se centra siempre en ofrecer los mejores productos para brindar un estilo único en las casas de sus clientes. Esta empresa cuenta con puertas para interiores y exteriores hechas de olivo, con diferentes acabados y estilos a excelentes precios.

A diferencia de su competencia, el precio de las puertas de Encimeras de Olivo va según la medida y no sube su coste según los bordes naturales. Esta empresa sevillana da la oportunidad a sus clientes de elegir las características de la pieza (agujeros, vetas y forma) y realiza el encargo según las necesidades de cada usuario en medida y forma.

Además, también ofrece la opción de que el cliente elija la terminación deseada (barnizada, con aceite catalizado o cera natural) sin un coste adicional. Todas las grietas y agujeros del producto van rellenos de resina epoxi transparente o de color, ya que esta se caracteriza por su alta efectividad como adhesivo o pegamento. Todas las piezas del producto son macizas de olivo, pero si el cliente desea otro tipo de madera también dispone de Nogal, Fresno olivato, cerezo y pino con bordes naturales.

Por otro lado, si el interesado no se encuentra cerca de Sevilla, esto no es un problema para ellos, ya que hacen envíos a toda España.

Productos que se pueden encontrar en Encimeras de Olivo Encimeras de Olivo es un departamento de la empresa familiar Carpintería Santa Clara que trabaja en el mundo artesanal de la madera desde 1985. Esta se caracteriza por su trabajo artesanal e innovador y por fabricar a medida productos como encimeras de baño y cocina, mesas, taburetes, escaleras, perchas y espejos, entre otros.

En su sede de Olivares, se puede apreciar la gran variedad y calidad de sus productos. Además, cuenta con una página web, en la que se observa el trabajo artesanal que realizan y, a través de ella, sus clientes de toda España pueden contactarlos.

Las puertas macizas de olivo pueden ser el producto artesanal que una vivienda necesita para dar a un hogar un estilo único.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.