Regalar una cena en el restaurante Hikei para San Valentín

miércoles, 9 de febrero de 2022, 11:37 h (CET)

Una de las fechas más esperadas por las parejas es San Valentín, ya que se trata del momento ideal para demostrar el amor a través de un detalle romántico. Existen múltiples opciones para hacer el regalo perfecto. No obstante, cuando se quiere sorprender a la persona amada con un encuentro íntimo y lleno de sabor, una de las mejores opciones es compartir una buena comida.

El restaurante Hikei dispone de un menú degustación muy variado que combina los sabores clásicos y vanguardistas, en un ambiente acogedor, ideal para disfrutar de una velada inolvidable. Este menú se puede adquirir también en formato de bono regalo desde su propia web para disfrutar en otra ocasión.

El menú degustación para San Valentín del restaurante Hikei Durante los fines de semana y festivos, el restaurante Hikei ofrece una atrevida combinación de sabores y aromas diferentes, que se convierten en un verdadero placer para el paladar.

Para la festividad de San Valentín se puede disfrutar de un menú degustación muy especial de 7 pases en formato individual, que incluye entrantes como la ensalada decuscús, brócoli y vinagreta de naranja. También dispone de deliciosas alcachofas y gambones en salsa americana, así como hongos, mollejas y yema curada.

Dentro de los platos fuertes, ofrece dos propuestas para todos los gustos. Por una parte el plato mejor valorado por los clientes: bacalao confitado sobre una cama de porrusalda y alioli. Por otro lado, los amantes de la carne pueden disfrutar de un delicioso lomo de jabalí, acompañado con puré de reinetas y oporto.

El menú no está completo sin un buen postre y, para ello, el establecimiento propone no uno, sino dos: unas deliciosas croquetas de chocolate y helado de violetas, y el tradicional brownie pero de chocolate naranja acompañado de helado de pistacho. Dos propuestas acertadas para endulzar la boca con sabores refrescantes.

Para reservar una mesa en el restaurante, los usuarios pueden ingresar a su página web y hacer una solicitud a través del formulario o comunicarse con el equipo de atención al cliente del recinto con una llamada telefónica.

Un espacio de encuentro en Orduña En la calle Kale Barria, 13, de la ciudad de Orduña, tanto residentes como turistas de la localidad pueden disfrutar de un espacio acogedor con una variedad de platos diferentes y novedosos de exquisito sabor. Algo que caracteriza también al restaurante es su atención, debido a que se esmeran por brindar a los clientes un servicio personalizado y atento.

Una parada obligada dentro del establecimiento es su barra. En este espacio se pueden disfrutar los mejores vinos y cervezas nacionales. Además, mientras se comparte una bebida, los visitantes podrán picar unos deliciosos pintxos de diversos sabores.

Ya sea el día de aniversario, San Valentín o cualquier otra fecha del año, sorprender a la pareja con una buena comida en el restaurante Hikei es una buena elección.



