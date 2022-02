Por qué se incrementará el alquiler de vivienda a jóvenes en 2022, según The Simple Rent Comunicae

miércoles, 9 de febrero de 2022, 14:47 h (CET) La imposibilidad de muchos jóvenes españoles para poder acceder a una hipoteca y comprar vivienda, acelera el mercado del alquiler El 2022 puede ser el año de la emancipación juvenil. Se espera que el alquiler de vivienda entre los jóvenes crezca, y el motivo no es otro que algunos de los beneficios que el Gobierno pondrá en marcha este año, especialmente destinados a la juventud.

Los especialistas del sector inmobiliario de The Simple Rent indican en un estudio sobre el alquiler de vivienda para jóvenes que los crecimientos del alquiler en el sector se vayan por encima del 20%.

Ante la dificultad de acceder a la compra de vivienda, especialmente de créditos hipotecarios, la opción del alquiler sigue siendo la preferida para siete de cada diez jóvenes, según este informe.

Pero, además, seis de cada diez jóvenes cree que la implantación del Bono Alquiler Joven les animaría a emanciparse ya sea solos o compartiendo piso.

Más de un 65% cree que la cantidad que se les asignará sería suficiente para poder emanciparse, especialmente en provincias o ciudades de tamaño pequeño o mediano. No así en Madrid, Barcelona o País Vasco donde el 55% cree que la cantidad es insuficiente.

Y es que los 250 euros que recibirán mensualmente como Bono Alquiler Joven para pagar el alquiler de la que se considera su residencia habitual, siempre que ésta sea de al menos 600 euros mensuales, es un aliciente importante para incentivar la emancipación. Porque, además, incluso es válida para aquellas personas que compartan piso.

Según el estudio de The Simple Rent, aproximadamente un 10% de los jóvenes de 18 a 35 años podrían solicitar el Bono Alquiler Joven durante este año, ya que además tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero del presente año.

El incremento del alquiler entre los jóvenes, sin embargo, no tendrá efectos en el mercado de la compra venta de vivienda pero sí en los precios de los alquileres ya que el arrendatario, conocedor de esta medida, estará tentado de subir los precios.

En cualquier caso, es recomendable acudir a especialistas inmobiliarios para el asesoramiento sobre todas estas medidas cuando se tome la decisión de acudir al mercado del alquiler.

