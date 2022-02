Finalizan las obras de reparación de la cúpula de tejado de pizarra del Ex Edificio La Adriática Comunicae

miércoles, 9 de febrero de 2022, 13:31 h (CET) Un Edificio emblemático de gran belleza, con una cúpula realizada en pizarra natural que le hace único En Febrero de 2021 comenzaron las obras de rehabilitación de este edificio, el que podría ser unos de los mejores miradores de la ciudad de Madrid de estar abierto al público, con una arquitectura única y de estilo ligeramente neobarroco sin duda es uno de los edificios más emblemáticos de toda la Gran Vía Madrileña y en particular de la plaza de Calllao donde está ubicado, es uno de los primeros edificios que se pueden contemplar a la salida de la estación de esta plaza, tan solo verlo desde abajo impresionan su firmeza y dimensiones.

En su origen fue bautizado 'La Adriática', hoy es propiedad de seguros Allianz y en el se albergan varias oficinas, algunas de ellas de seguros, así como viviendas particulares, este edificio data de el año 1928 y desde entonces se han sucedido varias rehabilitaciones en su exterior, pero en ningún momento hasta ahora se ha rehabilitado la cúpula de pizarra que le corona y esta es la parte más característica del mismo, el pequeño templete sobre pilares circulares de hormigón.

La empresa responsable de esta rehabilitación es la empresa Madrileña Tejados de pizarra Andrés Ramos, según cuenta el director de la misma, Antonio Andrés, este tipo de trabajos son de gran belleza, no es lo mismo realizar la reparación de tejados de pizarra al uso que la rehabilitación de este tipo de tejados y edificios puesto que la rehabilitación de cúpulas de pizarra en este tipo de construcciones es altamente reseñable debido a que es un trabajo minucioso donde se comprenden varias técnicas de colocación de pizarra en tejados inclinados.

Seguramente pasen muchos años hasta que este edificio vuelva a tener una rehabilitación de similares características.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.