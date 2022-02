¿Cuáles son las diferencias entre los softwares horizontales y softwares verticales?, por Ceesa Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 11:16 h (CET)

Para el desarrollo de las actividades inherentes a cualquier empresa, el uso de software es absolutamente indispensable hoy en día. Esto se debe a que es el componente imprescindible de un ecosistema digital conformado por un conjunto de programas informáticos y aplicaciones con las que se puede realizar una gran variedad de tareas.

Actualmente, la gestión de procesos empresariales están dominados por dos tipos de software.Por un lado, los programas horizontales que son utilizados para dar solución a los problemas comunes de distintas áreas. Por otro lado, los verticales que se utilizan para abordar problemas específicos de una empresa u organización determinada y que normalmente no se replican en otras.

¿Cuáles son las diferencias entre los softwares horizontales y los softwares verticales? Las diferencias entre unos y otros se basan fundamentalmente en el diseño. Este, a su vez, responde a las necesidades de la empresa donde van a utilizarse. En el caso de los softwares horizontales, son herramientas concebidas para apoyar en la realización de tareas comunes en muchas empresas.

Un ejemplo claro de ello pueden ser los programas de contabilidad, cálculos fiscales, gestión ambiental, manejo de recursos humanos, compras, ventas o manejo de inventarios. Son programas que se comercializan libremente y se pueden adaptar fácilmente a los requerimientos de cada usuario en particular, ya que son muy flexibles para cualquier uso genérico.

A diferencia de los horizontales, los softwares verticales resultan mucho más rígidos en cuanto a su diseño. Estas herramientas pueden estar específicamente construidas partiendo de los módulos básicos de las horizontales. Adicionalmente, tienen componentes que les permiten actuar únicamente en situaciones o modelos de negocios muy particulares.

¿Qué aportan los softwares horizontales al desarrollo de las pymes? En el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, el uso de softwares adecuados para las necesidades influye directamente en sus metas de crecimiento. En España, una de las más destacadas es la firma Ceesa. Ellos ofrecen servicios de desarrollo de software y asesoría de empresas. Una de sus unidades de negocio más destacadas es la que atiende a sus clientes del sector de las pymes.

Dentro del portafolio dirigido a este mercado, destaca el software ERP Gestión Líder Click que atiende todas las necesidades de gestión de la información. Según Ceesa, se trata de una herramienta integral capaz de aportar soluciones de control sobre inventarios y control de almacenes. También puede gestionar los pedidos de clientes y las compras a los proveedores.

Ceesa asegura que con Gestión Líder Click una pequeña o mediana empresa puede automatizar la asignación de las comisiones a los vendedores. Al tiempo, jerarquiza y agiliza los pagos y los cobros de la empresa. Además, es capaz de generar un análisis estadístico para que los usuarios tengan una visión general del comportamiento del negocio. Toda esta información es imprescindible para lograr un crecimiento sostenido con base en una mayor competitividad.



