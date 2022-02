Solo el 5% de los trabajadores en España está en riesgo alto de renunciar a su actual puesto de trabajo Comunicae

miércoles, 9 de febrero de 2022, 13:25 h (CET) Así se extrae de una encuesta que Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, ha realizado a 1.300 trabajadores y 150 empresas en 16 países (entre ellos España), para conocer cuáles son las motivaciones y expectativas que trabajadores y empresas tienen de una organización Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, ha querido saber cuáles son las motivaciones y expectativas que los trabajadores esperan encontrar al postularse para un nuevo empleo y si las empresas evalúan correctamente estas demandas de los trabajadores y las incluyen en sus políticas de atracción y retención de talento.

Para ello ha encuestado a 1.300 trabajadores y 150 empresas de 16 países diferentes[1], incluido España, tomando en consideración varios aspectos del mercado laboral que motivan a un trabajador para postularse a una empresa en particular, como son la política salarial, la salud y bienestar de los trabajadores, el ambiente laboral, las oportunidades de empleo y desarrollo profesional, la cultura corporativa, el estilo de liderazgo, y la flexibilidad que una compañía ofrezca. Y en este contexto también ha aprovechado para plantear la pregunta de actualidad que más se hace la sociedad en estos momentos: ¿se producirá en cada país una fuga de talento ante la insatisfacción de las expectativas de los trabajadores?

En un momento en el que está cobrando fuerza la idea de la “Gran renuncia” (solo en Estados Unidos, cerca de 50 millones de personas renunciaron a su puesto de trabajo en 2021, en protesta por la congelación de los salarios reales a pesar del aumento del coste de la vida), no sorprende que en todos los países encuestados, independientemente de la franja de edad o el sector en el que el trabajador opere y también así percibido por las empresas, lo más importante a la hora de elegir en qué empresa trabajar siga siendo el salario. Tras esta opción, el resto de aspectos varían en función de cada región y empiezan las diferencias entre trabajadores y empleadores.

Sin embargo, en España solo el 38% de los trabajadores encuestados considera que su salario esté por debajo del mercado y, aun así, ese porcentaje manifiesta estar contento con su puesto por otras razones (seguridad, ambiente laboral, desarrollo personal, etc.), por lo que el riesgo de que esa gran dimisión se produzca en nuestro país parece muy improbable (solo un 5% de los trabajadores está en riesgo alto de dimitir de su posición actual sin conseguir antes otro empleo).

Para los trabajadores españoles encuestados, además del salario, la salud y bienestar de los trabajadores, el ambiente laboral y la flexibilidad horaria, son aspectos muy importantes a la hora de optar por una empresa u otra.

En palabras de Rubén Castro, director de Adecco Staffing: “este informe refleja que el salario sigue siendo una de las principales motivaciones de los trabajadores a la hora de elegir un empleo, si bien es cierto que tras ello cada vez se tienen más en cuenta otros aspectos no menos importantes como la flexibilidad, la promoción de la salud, la sostenibilidad del negocio o la diversidad e inclusión. Todos ellos son atributos que hacen que un trabajador se decante por una u otra empresa y son factores a tener en cuenta por las compañías para atraer el mejor talento”.

Sobre la posibilidad de una gran dimisión de los trabajadores españoles como se está dando en otros países, Castro apunta que: “en este momento hay mucho movimiento en el mercado de trabajo, tenemos la tasa de paro más baja desde 2008, se está creando empleo y hay nuevas posibilidades para los trabajadores por lo que es normal que haya mayor rotación entre compañías. Pero este fenómeno es normal en momentos de creación de empleo. Que en nuestro país los trabajadores vayan a dejar su puesto de trabajo sin tener antes otra alternativa es un fenómeno que nunca antes se ha visto y que no parece que vaya a producirse a gran escala”.

¿Consideran los trabajadores que reciben un salario justo?

Preguntados por cómo se sienten de bien o mal remunerados, el 48% de los consultados a nivel mundial considera que su salario está por debajo del mercado. Uno de cada diez trabajadores encuestados no está satisfecho con su trabajo y su remuneración, lo que podría aumentar el riesgo de que abandone su organización, tal y como está ocurriendo en algunos países con el movimiento ya conocido como Gran dimisión.

En cambio, en nuestro país solo el 38% de los españoles cree que no está justamente remunerado, pero incluso ese porcentaje de trabajadores manifiesta estar bastante satisfecho con su trabajo, así solo el 5% tiene riesgo alto de abandonar su empleo sin haber encontrado otro antes.

Los alemanes son los que menos satisfechos están con su sueldo, así lo afirma el 61% de los encuestados, y con su empleo. Así, en Alemania, además de Suiza y Estados Unidos, 1 de cada 10 trabajadores de media no están satisfechos con su actual puesto ni con su salario, siendo más propensos a dejar su trabajo actual (fenómeno que en EE.UU. está materializándose desde hace meses).

En el otro extremo, los australianos son los que más satisfechos se muestran con su remuneración actual ya que solo el 29% piensa que su salario esté por debajo del mercado.

¿Qué buscan las personas en un puesto de trabajo?

La encuesta realizada por Adecco ha puesto de manifiesto las diferencias y similitudes en las aspiraciones de los empleados y la percepción que las empresas tienen de ellas.

A nivel global, tanto los trabajadores como las compañías encuestadas coinciden en los tres factores clave a la hora de elegir una empresa por un candidato: El salario sigue siendo, con diferencia, el más importante (53%), seguido del ambiente laboral (36%) y del desarrollo profesional (25%).

Para los españoles en cambio, los factores más importantes a la hora de elegir una organización son, en este orden, los siguientes: Salario; salud, seguridad y bienestar; ambiente laboral; horario flexible; y desarrollo profesional:

Viendo cada factor en detalle, se ve que el salario, incluida una posible cobertura de salud, está en el top de las aspiraciones en todos los países y grupos de edad, desde la Generación Z hasta los baby boomers. El 53% de los encuestados a nivel mundial lo nombraron su principal criterio a la hora de elegir un empleo. Incluso con más importancia que los propios empleados, el 80% de las empresas mencionan el salario como la principal prioridad de los trabajadores. Para los encuestados de España la política salarial es importante, pero no tanto en comparación con otros criterios que también son valorados con fuerza en nuestro país.

En segundo lugar, las empresas encuestadas en los 16 países también asumen que un buen ambiente de trabajo es casi tan importante para los empleados como las oportunidades de carrera.

Los trabajadores también consideran importante el bienestar general y la protección de la salud, factor que se ha vuelto mucho más primordial desde el estallido de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, en este aspecto hay un ligero desajuste con la evaluación de las empresas, que tienen menores expectativas con respecto a las demandas de protección de la salud de los empleados. El bienestar, la salud y la seguridad en el trabajo están infravalorados por las compañías, pero es fundamental para los trabajadores, por ello las organizaciones deben invertir en ello. Así, el bienestar, la salud y la seguridad ocupan el sexto lugar en importancia para los empleados y el noveno para las empresas.

En comparación con otros países, para los trabajadores españoles el bienestar, la salud y la seguridad son clave a la hora de elegir en qué empresa trabajar, así ocupa el 2º puesto del ranking.

En otros países como Italia, Estados Unidos o los representantes de LATAM, la salud, la seguridad y el bienestar no están dentro de los tres aspectos más importantes y valoran más el desarrollo profesional (3º), que ocupa la 5º posición para España a la hora de atraer el talento.

A nivel mundial, los trabajadores también otorgan gran importancia a la flexibilidad en el desempeño del trabajo, tanto en términos de tiempo como de ubicación (horarios y lugar de trabajo). España considera la flexibilidad como el 4º factor más importante, siendo imprescindible para el 40% de los encuestados.

También para Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania una mayor flexibilidad es clave para la felicidad de los trabajadores en la nueva normalidad y además, suele estar entre las 4 y 5 primeras prioridades para todos los países que han participado en la encuesta.

Uno de los mayores desajustes entre expectativas de los trabajadores y percepción de las empresas está en la notoriedad que una marca o empresa tiene como atractor de talento: mientras que el 14% de las empresas asume que un alto nivel de notoriedad es importante, ubicando así este aspecto entre los 10 primeros de sus expectativas, solo el 4% de los trabajadores cree en la importancia de la notoriedad de la empresa, que, por lo tanto, se ubica casi al final de su lista de prioridades al seleccionar un nuevo trabajo.

La importancia de la notoriedad de la marca es algo que las empresas suelen sobrevalorar (puesto 16º para los empleados, frente al 7º para las compañías). En cambio, la cultura de empresa tiene una importancia similar tanto para las organizaciones como para los trabajadores (puesto 8º y 10º, respectivamente).

Otros aspectos clave para empleados y empresas

Adecco ha querido conocer la importancia que trabajadores y organizaciones le otorgan a otros aspectos de una empresa. Por ejemplo, en relación al estilo de liderazgo, para los empleados encuestados, los líderes carismáticos e inspiradores (25%) y los líderes “serviciales” que se centran en el bienestar de las personas (21%) son los preferidos. Incluso a un 23% les es indiferente el liderazgo de su compañía si son felices en el trabajo.

Sin embargo, las empresas creen que el estilo de dirección preferido es el del líder obsesionado con el éxito, pero respetuoso con su equipo (25% de las compañías frente al 11% de los trabajadores que así lo elige). En este sentido, los trabajadores y empresas españoles están alineados con la media mundial.

A nivel global, el 71% de las empresas promueve el trabajo colaborativo, pero solo el 54% de los empleados considera que disfruta trabajando en ese entorno. Fijándose en el dato español, los empleados de aquí son los que más a favor están del trabajo colaborativo, así expresado por el 85% de ellos.

También son las personas que más valoran trabajar en espacios abiertos (oficinas sin despachos, con pocas zonas individuales), así manifestado por el 89% de ellos.

Sectores más valorados por los empleados

En esta encuesta también se consultó sobre el sector preferido de los trabajadores para emplearse. Así, la industria elegida por el 14% fue Logística y Transporte, seguida muy de cerca por IT/Software (12%). Además, la generación de más edad se centra menos en sectores específicos, mientras que las mujeres se sienten más atraídas por las empresas públicas.

Respecto a la industria preferida por los españoles, al igual que ocurre a nivel mundial, Logística y Transporte está en el podio. El 58% de los encuestados en España elige este sector, seguido del Comercio minorista (17%) y cierra el top 3 la Automoción (8%). La industria automovilística es la primera seleccionada por los empleados alemanes e italianos.

Sin embargo, en Bélgica, Reino Unido y Suiza buscan trabajos más estables y seguros y se decantan por el sector público. En India y Estados Unidos triunfan las empresas de IT/Software principalmente.

[1] La lista la componen Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Colombia, EE.UU., España, Francia, Gran Bretaña, India, Italia, México, Perú, Suiza y Uruguay,

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Por qué se incrementará el alquiler de vivienda a jóvenes en 2022, según The Simple Rent Avanza es el operador de fibra óptica con la transmisión de datos más rápida de España Quirónsalud Gipuzkoa organiza una sesión para que sus profesionales sanitarios donen sangre Nuevo catálogo de menaje de cocina Inoxibar Finalizan las obras de reparación de la cúpula de tejado de pizarra del Ex Edificio La Adriática