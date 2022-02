Parque Corredor ha incrementado sus ventas en moda un 65% tras su reforma Comunicae

miércoles, 9 de febrero de 2022, 13:11 h (CET) 53 operadores han aprovechado las obras para reformar y modernizar sus locales o para incorporarse al proyecto y abrir nuevas tiendas, creando multitud de nuevos puestos de trabajo. Durante los últimos meses se han incorporado 15 nuevas marcas al centro Tras la finalización de la primera fase de una reforma integral en la que se han invertido 45 millones de euros, Parque Corredor es actualmente un nuevo centro más atractivo, espacioso y sostenible, reforzando su mix comercial en la zona Noroeste de Madrid. Durante los últimos meses se han incorporado al centro 15 nuevas marcas, apostando por el éxito del nuevo proyecto.

Esta reforma ha sido muy atractiva para los clientes y el centro cerró el último trimestre de 2021 con un incremento en su afluencia de visitantes del 17% sobre al año anterior. Esto se ha traducido en un aumento de las ventas comparables en las tiendas de moda del 65% sobre el mismo período. Todo ello a pesar de la situación sanitaria generada por la pandemia, la crisis logística y la reciente apertura de un centro comercial en las proximidades.

Durante el período de obras 38 operadores han aprovechado para abordar una reforma integral de sus locales, reforzando su vinculación con el nuevo proyecto: Kiabi, H&M, Sports Direct, Outlet de El Corte Inglés, Pull&bear, Stradivarius, C&A, Sfera, New Yorker, Inside, Soloptical, Benetton, Kiwoko, Décimas, Encuentro, Primor, Tramas, Casa Móvil, Greenwich, Misako, Oteros, Oro Vivo, Joya Diseño, Time Road, ONLAE Loterías, Belros, Max Colchón, Tramas+, Lola Rey, Yves Roucher; Movistar, Orange , Toys’r us, Ranger, Vodafone, Medilaser, 4 fours y Maxichina han actualizado y modernizado sus tiendas incorporando nuevas tecnologías y mejorando la experiencia de compra.

Tras la reforma Parque Corredor ha incorporado ya 15 nuevas marcas, 11 de las cuales ya han abierto sus locales: Zara, Bershka, JD Sports, Sprinter, Alain Afflelu, MGI, AW LAB, Hug&Clau, Singularu, Harry y The body Shop; y cuatro locales están terminando las obras para su inminente apertura: Rituals, Muerde la Pasta, Solvisión y Hubside.

Y en esta oleada de aperturas hay nuevos rótulos que quieren subirse también al gran proyecto comercial que se está configurando, estando muy avanzadas las negociaciones con cinco marcas más cuya firma está prevista cerrar en la primera quincena de febrero.

El nuevo Parque Corredor sigue impulsando la actividad económica en la zona de Torrejón y tras la reforma se han generado nuevos puestos de trabajo y seguirá generando más empleos con la siguiente fase de la reforma en la zona de ocio, un ambicioso proyecto que está previsto abordar en los próximos meses

Los visitantes ya están disfrutando de las comodidades del centro que cuenta ahora con unas zonas de tránsito más amplias y luminosas, lo que garantiza el cumplimiento de las distancias de seguridad, así como con nuevas zonas de descanso y esparcimiento en las que se han incorporado cafeterías y terrazas. Se han creado nuevas fachadas y puertas de entrada, se ha modernizado el aparcamiento y los accesos para facilitar el tránsito de vehículos; asimismo, se han abierto grandes lucernarios para aumentar la luz natural y reducir el consumo energético.

Parque Corredor es actualmente el centro comercial más grande y moderno de la zona Noroeste de la comunidad de Madrid con la oferta más atractiva en moda, ocio y restauración incluyendo entre sus 170 locales un hipermercado Alcampo de 20.000 metros, 9 salas de cine, una bolera de 24 pistas y unas modernísimas instalaciones, tanto en las zonas comunes como en las de sus renovados locales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.