BaBaik convierte el Black Friday en sostenibilidad para el planeta

BaBaik ha confirmado su interés por mantener un e-commerce verdaderamente identificado con la sostenibilidad y, por eso, ha hecho una donación a la Asociacion EOCA. Esta contribución forma parte de la promoción que se manejó para el último Black Friday, cuyas ganancias se destinarían al cuidado de la naturaleza.

La tienda online informó que el dinero cedido a esta asociación ambiental será destinado en varios proyectos de acciones para cuidar el medio ambiente. Con ello, BaBaik confirma su filosofía de promover y participar en un consumo responsable y sostenible. Así, mantiene una notable diferencia con otros comercios en línea.

Vender y promover el consumo sostenible Desde su salida al mercado, BaBaik se ha convertido en un e-commerce pionero en la comercialización de productos con certificación ambiental. La misma empresa dice que vende productos similares a los que expenden otras tiendas en línea. La diferencia es que todas sus referencias deben pasar primero un filtro de sostenibilidad.

De esta manera, los clientes de BaBaik, independientemente de su elección, siempre adquirirán un producto cuya fabricación está basada en criterios sostenibles. Esto es posible porque es una marca que asegura que ama a la naturaleza. Todo lo que ofrece a sus compradores debe ser una semilla para un mundo más ecológico.

La campaña desarrollada a partir del último Black Friday ha sido un ejemplo de ese principio. No solo estimula la producción y el consumo de productos amigables con el medioambiente, sino que también procura ganancias para apoyar causas ecológicas. Así, los organismos que trabajan por un futuro más verde cuenten con fondos para desarrollar sus proyectos.

La filosofía verde de BaBaik La filosofía verde de BaBaik es mucho más que un discurso, según lo afirma la propia compañía. Este principio es tan riguroso que en su página web los productos se clasifican por certificados ecológicos. Con base en esos certificados, existe una valoración que se le asigna a cada producto o marca que se comercializa.

Otro valor tangible en la página de BaBaik es el consumo responsable. No promociona la compra de productos relacionados para que el cliente no llene el carrito con cosas innecesarias. Los precios son calculados basándose en mantener el equilibrio de toda la cadena de fabricación y comercialización. No existen costes especulativos.

A nivel del funcionamiento de la empresa, se mantiene una política de reducción en el uso de plásticos y papel. También se establecen tiempos de envíos para minimizar la emisión de gases C02. Con estas y otras tareas, la empresa asegura que está dando “pequeños pasos” para hacer de este un mundo más sano y alegre.