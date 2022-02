¿Por qué es importante la agilización de los equipos de trabajo?, por Be&Coaching Emprendedores de Hoy

Independientemente de su sector, para el buen funcionamiento de una empresa es imprescindible contar con un equipo de trabajo altamente capacitado.

Asimismo, es esencial la buena relación entre cada uno de los trabajadores, es decir, que haya empatía, compañerismo y sentido de la colaboración. No obstante, además, es vital contar con un jefe con liderazgo que logre llevar las riendas del personal a su cargo, explotar su potencial y hacer que trabajen con esmero y compromiso para poder lograr los objetivos de la organización.

Cuando no existe una compenetración entre los integrantes de un departamento, la mejor opción es acudir a un coach de equipo como los especialistas de Be&Coaching, quienes aseguran haber logrado óptimos resultados en muchas ocasiones.

Be&Coaching asegura que la solución para lograr agilidad de equipos radica en el coaching de equipos Son muchas las organizaciones que han llegado a fracasar por el simple hecho de no tener un equipo de trabajo capaz de cumplir con las metas planteadas. Como asegura la empresa,“el agilismo optimiza la planificación y ejecución de objetivos y tareas de la manera más eficiente para el equipo y sus resultados“

Para saber cuál es la mejor forma de hacerle frente a este problema, se ha consultado la duda con el grupo Be&Coaching, empresa dedicada a ofrecer servicios de coaching de equipos bajo efectivas metodologías.

Los integrantes de la mencionada empresa especificaron que cuentan con métodos muy efectivos para que cada uno de los involucrados en un proyecto organizacional dé lo mejor de sí en pro de la productividad y el cumplimiento de las metas. Entre ellos se encuentran el Match Training, el Team Agility y el Vuca Training o Coaching Ejecutivo Individual.

Especialistas en la labor del coaching ejecutivo mencionaron algunos casos de empresas que “tenían disfunción en el equipo y falta de liderazgo por parte de los ejecutivos responsables” y mostraron evidencias de cómo lograron solventar el problema, gracias a los métodos de Be&Coaching.

Por otro lado, al preguntarles qué los hace diferentes afirmaron que, en comparación con otras empresas, “nosotros primero verificamos, indagamos en la necesidad que tiene el cliente, antes de realizar una implementación, si no se hace este paso, todo se vuelve en su contra”. Por lo cual, “en primer lugar, estudiamos el caso, realizamos el coaching de equipos, subsanamos las anomalías que tiene el equipo y, finalmente, aplicamos la metodología ágil”.

En qué consisten exactamente los métodos de Be&Coaching En Be&Coaching puntualizan que “contamos con varios métodos para ayudar a los equipos de una empresa a rendir al 100 %, un aspecto relevante que se traduce en ganancias y evolución para todas las partes involucradas”.

Asimismo, los profesionales explican que Vuca Training, el método de la empresa en el que un coach ejecutivo ayuda a los jefes de las organizaciones a desarrollar su liderazgo, es imprescindible en estos casos. Este permite aprender a comunicarse y a gestionar el estrés y las emociones, a organizar su tiempo, a saber escuchar y a ser empáticos.

Por otra parte, recalcan que también cuentan con la metodología Team Agility para dar agilidad al equipo, que se sienta comprometido con la empresa y que aprenda a relacionarse efectivamente con todas las jerarquías de la organización y con personas externas como, por ejemplo, clientes.

Las personas que deseen mejorar el funcionamiento de su equipo, a través de estos métodos y otros, los cuales se pueden conocer en su página web, pueden contratar un servicio de coaching de organizaciones de Be&Coaching.



