El Colegio Internacional Meres se incorpora a Cognita, uno de los grupos líderes mundiales en educación

Actualmente Cognita cuenta con 87 colegios en doce países de Europa, Asia Latinoamérica y Oriente Medio. El colegio internacional Meres cuenta con un modelo educativo propio, avalado por el IBO, que garantiza una educación con los máximos estándares de calidad y excelencia en todos los niveles y etapas educativas El Colegio Internacional Meres, centro educativo privado, multilingüe, que imparte todas las etapas educativas desde los 3 a los 18 años, se ha incorporado a la familia de colegios Cognita.

El Colegio Internacional Meres se encuentra ubicado en la localidad de Meres, Siero (Asturias).

La incorporación de Meres a Cognita supone formar parte de un grupo líder mundial de educación privada, que ofrecerá a sus alumnos todas las oportunidades posibles para crecer como ciudadanos del mundo, e impulsará aún más si cabe la visión del Colegio.

Cognita es una gran y diversa familia de colegios que unen sus fuerzas en un mundo inspirador de educación “An inspiring world of education that builds self-belief and empowers individuals to succeed”, porque su propósito común es el de desarrollar la auto confianza en sus alumnos y empoderarles para que puedan tener éxito en todo aquello que se propongan. Los valores de Cognita sustentan una única visión, la de enriquecer la vida de los niños y adolescentes para que logren mucho más de lo que ellos creen es su máximo potencial. Este grupo educativo internacional comenzó su andadura en el año 2004, en la actualidad es una familia formada por 87 centros educativos, presente en doce países alrededor del mundo, en Europa, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio. Cabe destacar que cada colegio del grupo cuenta con una identidad propia, pero están estrechamente conectados los unos con los otros, porque comparten conocimientos, ideas y buenas prácticas a nivel global, ayudando a decenas de miles de estudiantes a superar sus propias expectativas y a crecer con una perspectiva internacional.

Cognita da la bienvenida al Colegio Internacional Meres al tiempo que celebra, durante este año 2022, su décimo quinto aniversario de presencia en España.

El Colegio Internacional Meres es un centro acreditado por el IBO que integra lo mejor del modelo nacional e internacional y que forma a sus alumnos en un perfil personal y académico que aporta el “plus” necesario para ser ciudadanos del mundo.

El modelo de Excelencia Educativa es clave, así como su método acreditado que garantiza resultados y éxito académico. Los alumnos son parte de una comunidad internacional de aprendizaje. Cuidar su bienestar, motivación y felicidad son indispensables para lograr resultados. El alumno que finaliza sus estudios en el centro adquiere pleno dominio de la lengua inglesa y un alto conocimiento de un tercer idioma, la lengua francesa.

Todos los estudiantes terminan su vida escolar en Meres con acreditaciones de inglés y francés a través de las certificaciones oficiales que obtienen de entidades internacionales, Trinity College London y Alianza Francesa.

Germà Rigau, Director General de Cognita en España y D. Antonio M. González, Director del Colegio Internacional Meres, señalan: “La unión entre el Colegio Internacional Meres y el grupo Cognita supone sumar talento y recursos para hacer frente a los retos educativos del futuro, y lograr así que nuestros alumnos sigan avanzando sin límites en un entorno global”.

NOTA AL EDITOR:

Sobre el Colegio Internacional Meres

El Colegio Internacional Meres es un centro privado que nace en los años 60 con una clara vocación de ser un referente en el sector de la educación. Su objetivo es que que sus alumnos consigan una excelencia educativa a través del dominio de idiomas, de la formación en valores y de la ampliación de contenidos curriculares.

Ocupando una superficie cercana a los 100.000 m2, el Colegio se organiza arquitectónicamente en cuatro zonas diferenciadas y distantes entre si, en función de la etapa educativa y del servicio prestado. Cada espacio contempla las características y necesidades de los alumnos a los que va dirigido. Sus edificios, instalaciones y aulas inspiran y genera una energía creativa tranquila y alegre.

En este escenario, desarrollamos un Proyecto Educativo que necesita la colaboración, el compromiso y apoyo de la familia para conseguir alumnos con: una fuerte autoestima, una sólida formación en Valores, unos hábitos de trabajo y esfuerzo y los mejores resultados académicos.

Mas de 50 años dedicados a la educación y la incorporación de los mejores programas Internacionales hacen que la educación en Meres sea integral, holística, de calidad y de resultados contrastados. El desarrollo de habilidades de investigación, de pensamiento crítico y creativo, la capacidad para expresarse en diferentes lenguas, el equilibrio físico, mental y emocional es indispensable en la formación de los estudiantes.

Son un colegio del Mundo del IB que imparte tres de sus cuatro Programas.

www.colegiomeres.com

www.ibo.org

Sobre el Grupo Cognita

Creada en 2004, Cognita es una familia extraordinaria de colegios diferentes pero conectados entre sí con presencia en doce países. Cognita comparte un objetivo común: crear un mundo inspirador de educación que fomente la autoconfianza y capacite a las personas para tener éxito. Con 87 colegios en Europa, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio, Cognita emplea a más de 10.000 docentes y personal de apoyo para el cuidado y la educación de más de 55.000 alumnos. En conjunto, los colegios Cognita proporcionan una educación global única que va más allá de los resultados académicos para desarrollar una excelencia académica integral, dotando a los jóvenes de la confianza y las habilidades que les permiten crecer, prosperar y encontrar el éxito en un mundo en constante cambio.

Este año se cumplen 15 años de Cognita España, que cuenta con nueve los colegios, considerados entre los mejores colegios internacionales del país. The British School of Barcelona; Mirasur International School en Pinto, Madrid; Hastings School en Madrid ciudad; The English Montessori School (TEMS) en Aravaca, Madrid; el Colegio Europeo de Madrid (CEM) en Las Rozas, Madrid; El Limonar lnternational School Murcia, El Limonar lnternational School Villamartín en Alicante, British School of Valencia (BSV) y desde este año 2022 el Colegio Internacional Meres, en Asturias. Cognita España, ofrece, a través de sus colegios, hasta 3 currículos distintos: el británico, el español y el Bachillerato Internacional (IB).

www.cognita.com

Para más información: www.cognitaschools.com

Colegio Internacional Meres: www.colegiomeres.com/

Colegio Mirasur: www.colegiomirasur.com

The British School of Barcelona: www.britishschoolbarcelona.com

Hastings School: www.hastingsschool.com

British School of Valencia: www.bsvvalencia.com

The English Montessori School – TEMS: www.englishmontessorischool.com

Colegio Europeo de Madrid: www.colegioeuropeodemadrid.com

El Limonar International School de Murcia: www.ellimonarinternational.com/murcia

El Limonar International School Villamartín: www.ellimonarinternational.com/villamartin