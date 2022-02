Ventajas de un teclado multimedia, según Fersay Comunicae

miércoles, 9 de febrero de 2022, 12:35 h (CET) Para ayudar a los consumidores a tener más información sobre algunos de ellos, hoy la compañía Fersay ha elegido el teclado multimedia para tratar de dar a conocer las ventajas de su uso Con frecuencia, se ponen de moda artículos de los que el gran público no conoce bien su utilidad. Esta situación puede llevarnos a sobrevalorar, o todo lo contrario, la conveniencia de tenerlo.

Pero, empecemos por el comienzo. ¿Qué es un teclado multimedia? Es aquel que añade teclas especiales para controlar funciones de los programas que se están usando. Está diseñado para facilitar al usuario el acceso a los programas de uso más habitual.

La característica definitoria de un teclado multimedia es su capacidad para controlar la música y el vídeo. A través del juego normal, pausa, detener, rebobinar y botones de avance rápido, los teclados multimedia permiten controlar el sonido y vídeo sin necesidad de quitar las manos del teclado. Si tiene una canción sonando, pero suena el teléfono o llaman al timbre, sólo tiene que pulsar el botón de pausa en el teclado y se hará una pausa en la música.

Con estos mandos es posible escribir y usar el cursor del ratón de manera totalmente fluida en todos los dispositivos. Ahorras tiempo, ganas comodidad y es muy fácil acostumbrarte a su uso.

Puedes usar este teclado con un portátil de manera inalámbrica a distancia sin que se enreden los cables, navegar por las dispositivas en las presentaciones, jugar a videojuegos favoritos desde el sofá y con una gran comodidad. Con la tecnología inalámbrica es fácil sentarse en el sofá y disfrutar de una película desde un ordenador multimedia

Estos mandos son compatibles con todos los demás dispositivos: SMART-TV, TABLETS, PC´S,MAC, WINDOWS,ANDROID, BOX, VIDEOCONSOLAS, XBOX, PLAYSTANTION, etc.

La mayoría de estos mandos se cargan a través de un cable USB.

Las teclas del navegador web en un teclado multimedia resultan familiares a la mayoría de los usuarios de internet por lo que una vez que lo uses, es difícil prescindir de el. Y es posible contar con uno de estos artículos de uso diario por tan solo 18,35€ en www.fersay.com

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2021.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

