CBD, el nuevo producto natural con múltiples beneficios Comunicae

miércoles, 9 de febrero de 2022, 10:35 h (CET) SOYTUCBD es una joven empresa madrileña que vende productos de CBD de forma online y física. El CBD o cannabidiol es un producto natural que cuenta con múltiples beneficios y que ha eclipsado a otras alternativas naturales por sus múltiples propiedades terapéuticas Componente natural procedente del cáñamo, el CBD o cannabidiol es uno de los componentes cannabinoides más importantes de las plantas de cannabis. No obstante, las proporciones de CBD que se pueden encontrar en una planta dependen mayormente de su cepa. Y es que, mientras que en algunas la proporción es mínima, en otras es muy abundante. Este cannabinoides tiene menos de un 0,2 en THC, por lo que no tiene propiedades psicoactivas.

La moda del CBD llega tras múltiples estudios que demuestran los beneficios que derivan de introducir este producto en nuestras vidas. Dichas investigaciones ponen de relieve las propiedades terapéuticas que contiene este producto y cómo puede aliviar síntomas de múltiples enfermedades. Esto ha causado que muchas personas decidan introducir CBD en su rutina diaria con el fin de aliviar ciertas dolencias y mejorar su calidad de vida.

En la actualidad, se pueden encontrar el CBD en distintos productos: desde flores hasta aceites, productos cosméticos o E-Liquids. La diferencia entre ellos reside fundamentalmente en la forma de administración.

En SOYTUCBD se pueden encontrar todos estos productos, que además son 100% naturales y ecológicos.

Beneficios del CBD

Muy probablemente, en los últimos años habrás oído hablar del CBD. A día de hoy, este compuesto de la planta Cannabis Sativa sigue siendo foco de estudio con el fin de seguir descubriendo sus beneficios. No obstante, muchos de ellos están completamente demostrados:

Antiinflamatorio: cuando el CBD entra en contacto con el cuerpo, ayuda a regular funciones como el sueño, el apetito, etc.



Anagélsico: el cannabinoide entra en el interior conectando con el cerebro y los receptores del dolor, ayudando a reducir el mismo.



Neuroprotector: cualquier producto de CBD ayuda a equilibrar el sistema nervioso, por ello, a menudo se recomienda tomar este cannabinoides como complemento del tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.



Anticonvulsionante: el CBD previene las manifestaciones de los ataques de epilepsia.



Ansiolítico: es uno de los remedios naturales más eficaces a la hora de combatir la ansiedad o el insomnio.



Antioxidante: introducir CBD en la vida hace que las células del envejecimiento estén protegidas.



Antipsicóticos: los productos de CBD ayudan a amortiguar los síntomas que se producen en personas que se encuentran en etapas tempranas de psicosis.



Antitumoral: varios estudios han mostrado viabilidad celular, aumento en apoptosis específica de células cancerosas, reducción tumoral e inhibición de metástasis. Esto puede explicarse por las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del CBD.

Sobre SOYTUCBD

SOYTUCBD es una empresa creada y compuesta por un equipo joven repleto de ganas de seguir creciendo. Su finalidad es dar a conocer las ventajas que puede tener introducir este producto natural en el día a día, destacando sus usos y limitaciones y promocionando revisiones imparciales sobre CBD.

Encontrar productos de CBD de calidad puede ser algo complicado, por ello, SOYTUCBD lleva a cabo un exhaustivo proceso selectivo de cada producto, consiguiendo así la venta de productos de máxima calidad en su tienda online y física.

Además, SOYTUCBD cuenta con el programa SOYTUAFILIADO, gracias al que personas con algún tipo de influencia pueden vender sus productos a través de sus distintos canales de difusión. Esto nace para que sus productos puedan llegar mucho más allá y seguir creciendo. SOYTUAFILIADO es una ventana abierta al nuevo mundo y los nuevos modelos de negocios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Más actividad y menos esperas: Allianz Partners hace balance de 2021 CBD, el nuevo producto natural con múltiples beneficios Jurado e invitados de excepción en la entrega de premios de Stocken Capital Nace SellerHunters, la primera incubadora en España de vendedores de Amazon Conrado´s Café destaca en el sector franquicia como cafetería-hamburguesería elegida para el emprendimiento