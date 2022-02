AB Apartment Barcelona, a la cabeza en turismo sostenible dentro del mercado de apartamentos turísticos Comunicae

miércoles, 9 de febrero de 2022, 09:31 h (CET) AB Apartment Barcelona, agencia líder en alquiler de apartamentos turísticos y de temporada, consigue 3 de las certificaciones de turismo sostenible más importantes y reconocidas dentro del sector en la actualidad AB Apartment Barcelona, empresa experta en alquiler de apartamentos turísticos y de temporada con más de 15 años de experiencia en el sector, trabaja día a día para implementar y seguir un modelo de gestión sostenible en su actividad principal, mediante la adopción de compromisos orientados a prevenir, eliminar o reducir el impacto de sus instalaciones y actividades, tanto internas como externas.

Gracias a ello, AB Apartment Barcelona ha conseguido tres de las certificaciones de turismo sostenible más importantes y reconocidas dentro del sector en la actualidad: la certificación Safe Travels, la certificación Barcelona Biosphere y el Macro Sello WeRespect.

Certificación Safe Travels: estancias más seguras que nunca

La seguridad es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de viajar. Ahora más que nunca, hay que apostar por empresas turísticas que cumplan los protocolos de sanidad, salud y seguridad definidos por los expertos.

El sello Safe Travels certifica que AB Apartment Barcelona ha adaptado toda su actividad para cumplir al pie de la letra las medidas establecidas por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, avalado por la Organización Mundial del Turismo.

Certificación Barcelona Biosphere: el futuro del turismo sostenible

Las organizaciones comprometidas con el medioambiente y el bienestar de las personas, no solo se dedican a seguir las directrices establecidas por los gobiernos; también trabajan activamente para mejorar y ayudar a que este mundo sea más verde, más natural y más sostenible.

La Certificación Barcelona Biosphere acredita que AB Apartment Barcelona sigue un modelo de turismo no agresivo y trabaja en sensibilizar tanto a sus huéspedes como a sus trabajadores y colaboradores en términos de sostenibilidad. La agencia ha implementado medidas para reducir sus emisiones, ahorrar recursos, minimizar su impacto ambiental y concienciar sobre la preservación del espacio natural.

Asimismo, la renovación de esta certificación está sujeta a la revisión anual de las medidas y acciones de mejora implementadas en AB Apartment Barcelona. De esta forma, auditores expertos en el ámbito demuestran la existencia de un compromiso con la sostenibilidad que perdura en el tiempo.

Macro Sello WeRespect: compromiso con la convivencia vecinal y el impacto del turismo en Barcelona

Es innegable que Barcelona tiene una esencia especial que enamora a todo el mundo. Sin duda, gran parte de ello se debe a su comunidad y al carácter amigable de las personas que viven allí. Es por eso que para AB Apartment Barcelona es primordial poder asegurar el descanso de los vecinos y facilitar la convivencia entre turistas y locales.

El Sello WeRespect certifica que los apartamentos de la agencia están comprometidos con la convivencia y el impacto del turismo en la ciudad de Barcelona, fomentando el turismo responsable y favoreciendo la buena convivencia entre vecinos y turistas.

Así mismo, este sello es un reclamo para aquellas personas que quieran viajar de la mano de los valores que tiene la agencia; personas más sensibilizadas con el medio ambiente y concienciadas en respetar a los locales y la esencia de la Ciudad Condal.

Sin duda, esto no se trata de una simple tendencia pasajera. El futuro del sector turístico y de todos los negocios a nivel global está más cerca que nunca. Es por eso que AB Apartment Barcelona invita a todos los compañeros del sector a trabajar conjuntamente para respetar y preservar al máximo la ciudad, el medio ambiente y la convivencia entre turistas y locales.

