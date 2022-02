ITC Dosing Pumps garantiza la excelencia del agua gracias a sus sistemas de tratamiento Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 08:59 h (CET)

El tratamiento del agua es un proceso que requiere los más altos estándares de calidad, ya que de lo contrario se puede poner la salud en riesgo.

Para garantizar la calidad sanitaria de estos procesos, ITC Dosing Pumps desarrolla los componentes necesarios de dosificación y control para sistemas de tratamiento de fuentes de agua que requieren algún tipo de procesamiento o purificación.

Los factores de riesgo durante estos procesos son varios y de diferentes tipos, desde químicos hasta ambientales. Muchos de ellos pueden ser difíciles de controlar si no se cuenta con el equipo adecuado para ello. Es por esto que ITC trabaja con la mejor tecnología para garantizar la calidad del agua que fluye por sus distintos sistemas de tratamiento.

Provisión de instrumentos para la potabilización del agua ITC ofrece una gama muy completa en cuanto al tratamiento de agua. Su labor consiste en proveer los instrumentos necesarios a fábricas dedicadas a la potabilización del agua. Se centra en potabilizadoras, equipos para la depuración de aguas residuales y para la reutilización de fuentes reciclables de agua.

En todos estos procesos, es sumamente importante utilizar y dominar adecuadamente los agentes desinfectantes que garantizan la calidad del agua. Por ejemplo, en los sistemas de refrigeración, es necesaria la aplicación de un biocida para prevenir, entre otros riesgos, la legionela. Pero a su vez, la concentración de este biocida se debe mantener constante dentro del circuito de flujo entero, para evitar saturaciones que modifiquen la calidad del agua.

El monitoreo de todos estos procesos es una prioridad para ITC, cuyos sistemas están diseñados con todas las herramientas y funcionalidades para controlar y garantizar la calidad del producto final en cada fase del proceso.

Soluciones de la mano de la tecnología más avanzada ITC Dosing Pumps es una empresa líder en proveer bombas dosificadoras, además de sus respectivos controladores y sensores; encargados de controlar y pasar información a esas bombas dosificadoras.

Sin embargo, su oferta no se limita a su catálogo de productos, ya que el compromiso con sus clientes radica en ofrecer soluciones a las necesidades de la actividad industrial o productiva que los requieren.

Para esta empresa, es importante proveer soluciones tecnológicas a los clientes, no solo en cuanto a la ejecución de procesos de bombeo de fluidos, sino además, en cuanto a su regulación, monitoreo y control. Para ello, desarrollan la tecnología más avanzada en esta área y, además, diseñan componentes tecnológicos propios, adaptados a las necesidades de sus usuarios.

Todo esto le ha valido el reconocimiento en diversos eventos e instituciones que premian el emprendimiento y la innovación de esta empresa. Así como el de sus clientes, cuya preferencia por ITC es el mejor respaldo de la calidad presente en sus servicios.



