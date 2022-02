Lord Wooden, la marca de pajaritas de madera que sube al podio con Arón Canet Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

La pajarita es un tipo de corbata anudada al cuello que forma un lazo corto y se utiliza para combinar con trajes en ocasiones especiales. Se conoce también como corbata de lazo y es una tendencia que gana adeptos en el mundo de la moda.

Lord Wooden es una marca de complementos para hombres y mujeres, con un enfoque eco sostenible y con productos hechos en madera de máxima calidad. Sus diseños de pajaritas de madera son lucidos por el piloto de Moto2 y subcampeón del Mundo de Moto3 Arón Canet, cuando sube al podio en el Mundial de Motociclismo.

Todavía no se sabe el secreto de Arón, pero sí el de estas pajaritas que tanta intriga han causado esta última temporada El piloto español de Moto2 Arón Canet, que participa en el Mundial de Motociclismo y quien fue subcampeón mundial de Moto3, en los últimos podios que consiguió en la temporada 2021, lo hizo luciendo una pajarita de madera de Lord Wooden. La versatilidad en los diseños de este accesorio brinda elegancia a quien la use, sin importar el traje que utilice.

En una de sus últimas llegadas al podio, el piloto valenciano utilizó una pajarita tipo Gentleman, tallada en madera de zebrano con un divertido diseño en forma de bigote, que combina con cualquier estilo. Anteriormente, Canet ya había lucido el modelo Paisley, tallado en madera de maple y, en otra ocasión, lo hizo con el modelo Magic Forest, tallada en madera de fresno.

Habrá que esperar a su primera victoria en Moto2, tal como prometió públicamente en distintos medios de comunicación, para que desvele el secreto de por qué cada vez que sube al podio, lo hace con una de estas pajaritas tan originales.

Los diseños de Lord Wooden no se utilizan únicamente en ocasiones especiales El primer aspecto a destacar de la marca Lord Wooden es que sus diseños no entienden de género. Cada modelo es unisex y combina perfectamente con el estilo de cualquier hombre y mujer. Ya sea vistiendo un traje elegante, una camisa no tan formal, unos pantalones vaqueros, una minifalda, un vestido o un chaleco, las pajaritas de madera dan un aire atemporal e informal que se acopla a todos los estilos.

Es por eso que las pajaritas de madera no están pensadas para ser usadas únicamente en ocasiones especiales. Pueden ponerse para ir de compras, ir a comer con amigos, una cita importante, salidas al cine o una celebración de gran magnitud.

Cada producto está fabricado con maderas 100% naturales y eco sostenibles, procedentes de distintas partes del mundo. La misión de la compañía es mantener el respeto por la naturaleza y el cuidado del medioambiente.

Las pajaritas de madera son un accesorio de moda que combina perfectamente con cualquier estilo. Para adquirir los complementos de la marca Lord Wooden, se puede acceder a su web, donde el cliente escoge el diseño, el color del tejido y los accesorios incluidos, como los gemelos del mismo material o un elegante pañuelo de bolsillo.



