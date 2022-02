El protocolo de acoso, obligatorio para todas las empresas Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El cumplimiento de los requerimientos legales representa un constante desafío para las empresas actuales.

Dada la constante modificación de las leyes, las compañías deben estar al día con todo lo que establece la normativa para poder evitar cualquier tipo de sanción. En la actualidad, conceptos como la igualdad, la prevención de la discriminación y la lucha contra toda forma de acoso ganan cada vez más espacio en la sociedad y, consecuentemente, en la normativa.

Esta situación ha dado lugar a nuevas obligaciones reglamentarias para las empresas, como la implementación de un protocolo para la prevención del acoso. Sin embargo, ¿cómo se debe implementar un protocolo adecuado para cada empresa? En Edutedis Consultoría, son expertos en la materia, por lo que tienen claras las respuestas a este interrogante.

Soporte a empresas en el cumplimiento de leyes Edutedis Consultoría ofrece soporte a las empresas para cumplir adecuadamente las leyes que regulan su funcionamiento. Su equipo está dividido en diferentes departamentos, conformados por técnicos especializados en los distintos ámbitos que abarcan sus servicios, como protección de datos, prevención de riesgos laborales, higiene alimentaria, control de jornada horaria, prevención de blanqueo de capitales y, más recientemente, los planes de igualdad y protocolos de acoso.

Este último aspecto suele generar muchas dudas entre las empresas que no lo han implementado aún, sobre todo con respecto a su importancia, utilidad y fechas en las que se vuelven obligatorios. Cabe recalcar que los protocolos de acoso ya son obligatorios para todas las empresas independientemente del número de trabajadores. Por su parte, los planes de igualdad ya son obligatorios para empresas con más de 100 trabajadores y, a partir del próximo 7 de marzo de 2022, también serán obligatorios para empresas con más de 50 trabajadores.

Para Edutedis Consultoría, el protocolo de acoso es más que un simple documento, es una herramienta para que una compañía pueda adaptarse al cumplimiento de lo que la ley exige, y por ello, debe estar acompañado de una debida capacitación y formación en estos temas hacia toda la empresa. Para ello, Edutedis ofrece un seguimiento y asesoría integral durante todo el proceso de elaboración e implementación de este protocolo, a fin de que funcione acorde a las necesidades y expectativas de la organización que lo asume.

La prevención del acoso, necesaria para cualquier empresa Actualmente, la legislación española establece que toda empresa debe promover condiciones propicias para evitar el acoso sexual en el entorno laboral, así como la discriminación por razones de sexo. El protocolo de acoso es obligatorio para todas las empresas, independientemente del número de empleados que trabajen en la misma.

Además, estas están en la obligación de encauzar cualquier denuncia o reclamación de este tipo que se presente; todo esto, según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Estos parámetros buscan no solo el cumplimiento reglamentario en sí, sino despertar, desde las mismas empresas, un espíritu de prevención y lucha contra el acoso. Edutedis Consultoría es consciente de la importancia que, en ese sentido, tiene para cualquier empresa la implementación de este tipo de protocolos. Por ello, ofrece uno de los programas de asesoría e implementación más completos del mercado que incluye formación específica presencial u online para los trabajadores, ya que para ellos, el objetivo no solo es el cumplimiento de la normativa, sino lograr ese ambiente laboral sano e igualitario para el que son concebidos estos protocolos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.