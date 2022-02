Los mejores destinos para ir de luna de miel Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

La luna de miel hace referencia al viaje que realiza la pareja justo después de contraer matrimonio. Puede ser un destino remoto en el extranjero o un lugar dentro del territorio nacional. No obstante, siempre se asocia con un lugar paradisíaco en el que los nuevos esposos pueden vivir una experiencia romántica.

Existen lugares que son los preferidos por los matrimonios para convivir sus primeros días, como rincones naturales que parecen especialmente diseñados para fomentar el amor y los sueños de quienes están comenzando una familia. Es un momento de la vida donde todo tiene que ser perfecto para que sea inolvidable.

Los mejores destinos para la luna de miel Cuando las personas han viajado mucho o por el contrario, prácticamente, nunca han salido de su entorno residencial o de trabajo, lo mejor es investigar. La agencia de viajes Felices Vacaciones afirma que una de sus especialidades son los paquetes de luna de miel para los recién casados. Según ellos, existen unos destinos mejores que otros para realizar este viaje de ensueño.

A nivel nacional, no cabe ninguna duda que Formentera ofrece un entorno propicio para el romance y la privacidad que se requieren en esos días. Este es uno de los rincones más hermosos de las Islas Baleares donde destacan en primer término sus cristalinas aguas. Además, un completo catálogo de servicios para los turistas les da acceso a un sinfín de posibilidades.

Las Maldivas es uno de los rincones del planeta que mejor se ha cotizado en los últimos años como destino para las parejas. De hecho, son icónicos sus hoteles de cabañas individuales levantadas sobre la playa de aguas transparentes y sus servicios 5 estrellas incluyen tratamientos de spa o cursos de cocina. Una amplia oferta de excursiones darán el toque de aventura que toda luna de miel necesita.

Destinos que nunca pasan de moda Los especialistas de Felices Vacaciones afirman que existen destinos emblemáticos que siempre son una buena alternativa, como es el caso de Grecia. La llegada a este destino, de la mano de esta agencia, se puede hacer en avión o aprovechar para viajar en los cruceros de la zona. Una luna de miel en las islas griegas puede incluir la visita a las costas de Italia y Montenegro.

Asimismo, si los novios desean relajarse y disfrutar del sol, un buen destino es el Caribe.

Otro de los viajes favoritos de los enamorados son los combinados, donde disfrutan de las arenas blancas y playas azul turquesa de Punta Cana en República Dominicana y la ciudad y la compras de Nueva York, Estados Unidos. Estos destinos disponen de hoteles de 5 estrellas, una variada gastronomía y excursiones que harán inolvidable su estancia.

Finalmente, otro lugar de ensueño y más cercano es el de un crucero por el Mar Mediterráneo. Estos barcos incluyen paradas en varias ciudades de Italia y Francia, por lo cual son una excelente opción para quienes les gusta estar en constante movimiento. Estas embarcaciones combinan instalaciones lujosas con una gastronomía premium, atención de primera y vistas diferentes cada día. Son todas alternativas para poder fortalecer los lazos de amor en la pareja.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.