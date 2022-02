Kacaoo.com ofrece 5 claves para que las marcas triunfen en el metaverso Comunicae

El Metaverso ya está disponible. Se refiere a un área virtual que brinda acceso a una variedad diversa de entretenimiento y proyectos que utilizan la gama completa de realidad aumentada inmersiva donde las personas forman parte dentro.

El metaverso ofrece nuevas oportunidades para promocionar eventos y crear contenidos de forma nueva, uniendo lo presencial y lo digital. Y es la realidad del futuro del marketing, las marcas si o si tendrán que ir incorporando sus portafolios y servicios al mundo del metaverso. Si bien Algunas marcas, como Adidas, se han incorporado de forma temprana estos son algunos de los ítems a tener en cuenta cuenta si quieren triunfar en esta nueva normalidad.

Las transacciones económicas se realizan, principalmente, a través de criptomonedas y NFT «non fungible token», en sí son un certificado digital de propiedad y autenticidad, que indica que ese contenido es único y los derechos de propiedad los tiene la persona que lo ha adquirido. Todas las transacciones quedan registradas en la blockchain.

Las barreras entre lo físico y lo virtual desaparecerán

Con las barreras difuminadas, el consumo se hará transversal. Las situaciones de consumo ligadas a la socialización se multiplicarán, y la compra se simultaneará, combinará y complementará: un enorme potencial para las marcas. Que permitirá que sus productos sean tangibles de manera muy rápida.

Las marcas pasarán de ser un escaparate a formar parte del universo del usuario

Las marcas serán un entorno inmersivo donde interactuar. Si una marca consigue formar parte del ecosistema y el usuario acepta la marca como un ente más, habrá triunfado. Los servicios de streaming para video y audio serán fundamentales.

La construcción de marca será líquida y colaborativa: las oportunidades de la co-creación

Hasta ahora las marcas creaban experiencias y permitían que las comunidades participasen. Ahora, existe un framework donde la marca puede iniciar un producto o proyecto, pero serán las comunidades las que intervendrán para que el proceso continúe (o no). Esto abre un enorme abanico de oportunidades para las marcas, que deben animarse a explorar.

El Big Data será aún más grande

En este sentido, las decisiones de negocio estarán más documentadas. En el mundo físico, cualquier interacción realizada a través de la tecnología es registrable, medible y analizable, convirtiéndose en un gran valor para la toma de decisiones a nivel de negocio.

Los avatares son tecnología y todo lo que se hace queda directamente documentado: generará más información sobre las personas que ni siquiera ellos saben. Y cuantas más horas estén los avatares online, más información generan y más valiosa para la toma de decisiones proporcionará.

Se necesitarán nuevos profesionales

Es el mayor reto: contar con expertos con formación. Este mundo virtual se va construyendo cada día y las empresas van a necesitar perfiles con formación especial en gráficos, realidad aumentada, programación y robótica, entre otros con conocimientos en mundos inmersivos. Desarrollar y diseñar entornos virtuales que potencien una sensación de presencia real no es sencillo.

