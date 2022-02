Los abusos sexuales

Repugnantes, inadmisibles, intolerables e imperdonables. Merecedores del mayor castigo que la Ley pueda tener para ellos. Son la mayor aberración que, junto con el aborto y la eutanasia, se puede cometer contra un ser humano. Las víctimas suelen ser, desde los infantes que no tienen conocimiento, pues se da el caso de que estos malhechores los llevan a cabo con niños de pocos meses, hasta con muchachos talludos que rozan la mayoría de edad. Los desalmados que los cometen son indignos de ser considerados como personas. Dan rienda suelta a los más bajos de sus instintos, no ya animales, los irracionales no los realizan, sino infrahumanos. No se debe de tener consideración con ellos. Para mí no son dignos de compasión y sí merecedores de la mayor repulsa y rechazo por parte de la sociedad. Estos conculcadores deben de ser apartados del resto de los seres humanos. Si consultásemos a la Sociedad, posiblemente nos diría que su castigo sería encerrarlos en una exigua habitación y tirar al mar la llave de la cerradura. En España no existe la cadena perpetua, pero sí la prisión perpetua revisable. Revisable cada cierto tiempo, pero con el resultado de que nunca llegue a su término. Se acusa a miembros de la Iglesia de abusar sexualmente de infantes, o no tanto. Podemos ha pedido que se lleve a cabo una investigación sobre estos delitos, pero circunscrita solamente al ámbito eclesial. ¿Es posible tanta tendencia maliciosa? Estas aberraciones, según las estadísticas, las realizan en un 84%, miembros familiares o muy cercanos a las víctimas, como profesores, monitores de Educación física y tantos y tantos que tienen contacto con niños, pero sólo se culpa a los eclesiásticos. ¡Basta ya de tanta perversión orquestada por los comunistas! A España entera le ha causado estupor el rechazo del Consell de Mallorca a investigar el papel de los servicios sociales en la explotación sexual de menores tuteladas. Varias niñas se siguen vendiendo en la calle. Leamos el testimonio de una de las víctimas: “Joana Molinas, que vivió en un centro de acogida en los años 90 y asegura los episodios de abusos sexuales y descontrol de los servicios sociales en Mallorca se remontan a hace 30 años. “Yo me escapaba cuando quería y en una de las escapadas, después de tres días en la calle, acabaron violándome. Los niños tutelados no pasan hambre, ni les faltará una prenda, pero no tienen ningún tipo de control en sus salidas, mezclan abusadores con abusados, y si se escapan acaban en la calle semanas, incluso meses sin que se dé la voz de alarma”. En las Baleares gobierna Francina Armengol Socías, miembro del PSOE., por eso se ha echado tierra encima del asunto y no se investiga. Podemos ha presentado en el Congreso una propuesta para que se inquieran los delitos sexuales cometidos por eclesiásticos. Estos representan un 0,02%de los totales, pero hay que perseguir a la Iglesia, y silenciar los cometidos por los demás, incluidos emigrantes, sobre todo africanos, también hispanos, pero sobre ellos hay una “omertá” que, cual la Mafia, los esconde. Voy a ser un poco escatológico, pero solo me limitaré a referir un dicho muy español: “Unos mean en lata y no suenan y otros en lana y retumba”.