Vestidos de novia y fiesta con Vega Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 18:05 h (CET)

En ocasiones especiales como fiestas, eventos y, más aún, una boda, cualquier persona sueña con vestir una creación exclusiva. En Vega Novias trabajan para hacer esos anhelos realidad, pues no solo cuentan con un repertorio de diseños variados y elegantes de donde escoger, sino también con un atelier, tanto para vestidos de fiesta como de novia donde confeccionan piezas exclusivas a la medida de lo que solicitan sus clientes.

Si bien los vestidos de novia a medida, en toda talla y modelo, son la especialidad de esta marca, también cuentan con destacadas confecciones en vestidos de fiesta y, más recientemente, como showroom de moda y diseño, lo que ha llevado algunas de sus creaciones a importantes pasarelas y ceremonias de alfombra roja.

Diseños con tejidos de calidad y complementos originales En este taller de confecciones, uno de los parámetros más importantes es comprender con claridad la concepción que sus clientas tienen del vestido que quieren usar. Sea una idea original o inspirada en el vestido que vieron en una revista, la diseñadora del taller escucha todas estas ideas para conformar un boceto que se adecúe a lo que las clientas buscan, antes de pasar a la elaboración del vestido.

En sus creaciones, el taller maneja con especial cuidado la confección de los tejidos, que se realizan con telas de la mejor calidad y con especial cuidado en el detalle durante su confección, pues estos son los que hacen único al vestido que crean para cada ocasión.

Además, ofrecen toda clase de accesorios para este tipo de eventos, como velos, alpargatas y ramos de novia, forrado de bolso para fiestas, encajes y complementos al vestido, los cuales ponen el punto final de elegancia a la confección que acompañan.

Un taller donde el diseño es una pasión María Vega es la diseñadora detrás de las creaciones que sustentan el prestigio de este taller, el cual ha llevado a esta marca a contar con un amplio número de clientes incluso más allá de las fronteras de España. Involucrada desde niña en el mundo del diseño y la costura, Vega es una apasionada de este arte, que disfruta de materializar las ideas y concepciones de sus clientas en cada confección.

Para quienes no tienen del todo clara la idea del vestido que quieren lucir en esa ocasión especial, la asesoría de María Vega puede ser una respuesta a sus inquietudes, pues con su experiencia y pasión por el diseño, es capaz de hallar el estilo que mejor se adecúa para cada requerimiento. Es por esto que cada vez son más las novias, invitadas e incluso celebrities que optan por confeccionar sus vestidos en este taller, ya que cualquier modelo que al cliente se le ocurra, Vega lo hace realidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.