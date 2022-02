Lord Wooden, la marca de gafas de madera biodegradables Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 18:14 h (CET)

Las gafas de sol siempre han sido un accesorio muy habitual a la hora de complementar un atuendo. No obstante, uno de los problemas con este complemento es lo poco sostenible que resulta para el planeta a largo plazo. Por norma general, los materiales utilizados en la fabricación de estas gafas están hechos a base de plásticos, por lo que representan un importante perjuicio para el medioambiente.

Frente a esta situación, algunas marcas tratan de innovar en los materiales que usan para confeccionar este producto. Una de las más destacadas es Lord Wooden, una startup emergente que ofrece gafas de sol con atractivos diseños y, a la vez, elaboradas con materiales totalmente biodegradables.

Accesorios a la moda y responsables con el planeta Como su nombre sugiere, Lord Wooden confecciona sus gafas biodegradables con maderas cuya producción sea sostenible con el medioambiente y que, a la vez, ofrezca la mejor calidad. Tales materiales garantizan que todos sus productos sean amigables con el medioambiente, ya que, hasta sus lentes polarizadas y con protección UV400 están fabricadas con Triacetato de Celulosa (TAC), el cual es totalmente biodegradable.

Además de la calidad y la responsabilidad ambiental que se plasma en sus productos, Lord Wooden destaca también por sus diseños novedosos, que igualan a los de las marcas más reconocidas en el mercado. Todas estas características han dado a sus productos un importante impulso entre los consumidores, hasta el punto de contar entre sus usuarios con reconocidos deportistas de nivel internacional, como Salva Mora, campeón del mundo en Paddle Surf – Sup Race, y embajador de la marca.

Una empresa con consciencia ambiental Lord Wooden es una empresa formada por emprendedores valencianos, a quienes les une tanto su amor por la naturaleza como su pasión por la moda. Desde mediados de 2020 hasta la actualidad, han desarrollado un extenso catálogo de accesorios y complementos de moda para hombres y mujeres. Incluyen, además de las gafas, relojes, pulseras, pajaritas y gemelos, entre otros productos que destacan tanto por su diseño elegante, sofisticado y atrevido, como por su confección sostenible.

Su filosofía tiene como pilar el respeto por la naturaleza, lo cual se plasma en cada uno de sus productos. Su compromiso va más allá de un mero discurso, ya que también destinan el 1% de su facturación a distintas ONGs comprometidas con la protección del medioambiente, lo que da testimonio de la importancia que tiene para este joven negocio, el compromiso con el cuidado del planeta. Y prueba de ello es que en la actualidad están participando en diferentes proyectos de reforestación en varios países, como por ejemplo, en la reserva indígena de la Biosfera Bosawas (Nicaragua), en los manglares de la Bahía de Maputo (Mozambique), en el bosque protegido de Kijabe (Kenia), en los manglares de Mahajanga (Madagascar) y en el Parque Nacional de Chitwan (Nepal), hogar del escurridizo tigre de Bengala y que actualmente se encuentra en peligro de extinción.

Y es que en la marca Lord Wooden no se conforman con todo lo anterior, también compensan la huella de carbono producida por sus envíos, aportando su pequeño grano de arena para combatir el cambio climático, colaborando en el proyecto de conservación de la selva de Acapa-Bajo Mira y Frontera (Colombia).



