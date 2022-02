Remolques portavehículos de la empresa Speedrem Emprendedores de Hoy

Con el fin de aumentar la capacidad de carga de un vehículo particular, sin necesidad de contratar un servicio de transporte pesado, los remolques fabricados para coches son la solución perfecta para transportar diferentes tipos de cargamentos.

Por esta razón, la empresa Speedrem cuenta con un amplio stock de remolques para coches de todas las gamas, materiales, tamaños y capacidades.

Una amplia gama de remolques de alta calidad Speedrem cuenta con más de 150 remolques que cubren todas las necesidades de los clientes, quienes buscan equipos para vehículos particulares, así como también portavehículos que se utilizan para mover coches a largas distancias. Con más de 15 años de experiencia, la empresa conoce la necesidad del transporte de cargamento; por esta razón, desarrollan remolques de máxima seguridad que son accesibles y que, de la misma forma, protegen el cargamento, es por eso que fabrican, reparan y venden este producto a gran escala.

Por esta razón, los portavehículos están diseñados para transportar todo tipo de coches, camionetas, motocicletas, botes, yates y mucho más. Con una capacidad de masa máxima autorizada de 3.500 kg de peso, pueden mover vehículos recién salidos de la línea de montaje o donde sea que se encuentren.

Por lo cual, Speedrem desarrolló una variedad de modelos con una estrecha relación entre calidad y precio, para adecuarse a las necesidades de traslado de cada cliente. Entre las características principales de sus productos, destaca la calidad, seguridad y fácil mantenimiento de los remolques de chapa lisa o plegada para furgón, motos y náuticos, así como también los plegables, que cuentan con un sistema hidráulico de movimiento 100 % eficaz.

Amplio stock para cada necesidad de traslado Es importante resaltar su extenso catálogo de productos cubre todas las necesidades de traslado de cargamento. Dispone de los remolques para animales y ganadería, de dos, cuatro, seis y ocho puertas. Cuenta igualmente con una gama económica que está al alcance de los clientes que busquen los precios más económicos del mercado.

Speedrem fabrica también los remolques a medida para cualquier sector, ya sea para el público profesional o para uso particular; de la misma forma, ofrece equipos de reparación recambios y accesorios que son entregados inmediatamente.

Para toda persona que esté interesada en contactar con la empresa de fabricación, sus almacenes están ubicados en Tornabous, Lleida. También se puede ingresar al portal web de la empresa y pedir un presupuesto personalizado con la información de las medidas, el tipo de remolque, estructura, tipo de ruedas y demás especificaciones.



