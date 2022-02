La activación realizada por la agencia en colaboración con Valencia Basket y Casa Caridad Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 18:13 h (CET)

Goose and Hopper activó una campaña humanitaria con la que se obtuvieron 59.089 meriendas que serán entregadas a través de la institución benéfica Casa Caridad. Esta campaña contó con la colaboración de Velarte, la empresa patrocinadora y el equipo Valencia Basket, cuyos fanáticos hicieron las anotaciones necesarias.

La información la dio a conocer Joel Bucio, el CEO de la agencia de publicidad, quien explicó que la asociación había logrado estos importantes resultados. Goose and Hopper es una empresa que ha trabajado en el posicionamiento de distintas empresas europeas y que ahora ha abierto oficinas en España.

Velarte, Valencia Basket y Casa Caridad, colaboradores de esta activación La activación fue llevada a cabo el pasado mes de diciembre. Bucio expuso que la agencia diseñó un juego de tiros libres que contó con la participación abierta de la afición del equipo Valencia Basket. Cuando se hizo la convocatoria, más de 4.000 personas encestaron la pelota y por cada punto conseguido se donaría una merienda.

En tan solo tres días los aficionados del equipo de baloncesto lograron anotar los puntos en los juegos de la Fonteta. Asimismo, para la campaña se sumaron los puntos acumulados a través de Hukit, lo cual trajo el positivo resultado de más de 59.000 comidas. También hubo participación de aficionados durante los juegos.

El CEO de Goose and Hopper añadió que estos alimentos iban a ser distribuidos entre personas sin hogar y en riesgo de exclusión social. De esta manera, la agencia ha cumplido con su propósito de promover las relaciones entre las empresas y las personas. Esta tarea la impulsa mediante el desarrollo de experiencias de branding, tecnología y experiencias ON-Off.

El juego de tiros libres a través de Hukit Para esta activación Goose and Hopper aunó esfuerzos con la plataforma Hukit. Esta firma se especializa en el desarrollo de juegos online para promover la participación de los clientes en concursos llevados a cabo por sus empresas favoritas. La activación de este juego de baloncesto forma parte de su extenso catálogo que cada mes cuenta con nuevos tipos de concursos.

Por su parte, Casa Caridad es una entidad de beneficencia que pertenece a la Asociación Valenciana de Caridad, una organización de asistencia social fundada en el año 1906. Casa Caridad fue inaugurada en el año 1909 por el rey Alfonso XIII de España y ahora es pionera en el país en la atención a las personas sin hogar.

Para Goose and Hopper, la contribución conseguida representa un logro que, en primer lugar, contribuye con una noble causa para favorecer a personas en situación de vulnerabilidad. Además, en segundo lugar y no menos importante, apoya la vinculación de las audiencias con las marcas patrocinadoras, fortaleciendo los valores de su identidad. Este es el caso de las firmas Velarte, Valencia Basket y Hukit.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.