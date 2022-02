Rinoplastia ultrasónica de la mano del Dr. Jorge Planas Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 17:24 h (CET)

La rinoplastia en un procedimiento quirúrgico que se realiza con la finalidad de cambiar la forma, tamaño o proporciones de la nariz.

Generalmente, las personas sometidas a estas intervenciones lo hacen por motivos estéticos, pero también sirve para reparar anomalías causadas por lesiones, corregir deformaciones congénitas o eliminar ciertas dificultades respiratorias. En cualquier caso, es un método efectivo que ayuda a mejorar la apariencia física, por lo cual es una de las intervenciones estéticas más demandadas.

Por esta razón, han surgido técnicas más avanzadas para la realización de rinoplastia, como la implementada por el Dr. Jorge Planas. Este especialista en cirugía plástica, reparadora y estética ofrece entre sus tratamientos un innovador servicio de rinoplastia ultrasónica.

Rinoplastia ultrasónica y sus ventajas respecto al método tradicional En la clínica del doctor Planas, el proceso de rinoplastia se realiza sustituyendo los instrumentos de cirugía tradicionales por un innovador aparato de ultrasonido que se encarga de cumplir todas las funciones de la lima, el escoplo y el martillo, por lo que se considera un recurso más eficiente. El ultrasonido solo actúa en contacto con el tejido duro del hueso, dejando intacto el tejido blando. Este aparato realiza su función con tal precisión que no daña los vasos sanguíneos y evita el sangrado. Gracias a esto, aparecen menos hematomas y no suele ser necesaria la colocación de tapones. Con la rinoplastia ultrasónica la recuperación es indolora y mucho más rápida que con el método habitual.

Extensa trayectoria en el sector de la cirugía estética El Dr. Jorge Planas es un especialista con extenso recorrido en el mundo de la cirugía plástica y estética. Cuenta con más de 30 años de experiencia, durante los cuales ha ganado prestigio a nivel nacional e internacional.

Tanto Jorge Planas como su equipo son expertos en tratamientos de rinoplastia ultrasónica, rejuvenecimiento facial, remodelación corporal y otros procedimientos estéticos. Cabe destacar que sus instalaciones están equipadas de dispositivos con tecnología de última generación, lo que les permite realizar un trabajo de máxima calidad.

Dados los peligros que conlleva la realización de procedimientos estéticos, lo más prudente es acudir a cirujanos cualificados, como el Dr. Jorge Planas que con sus tratamientos menos invasivos y equipos de alta tecnología, ofrece a sus pacientes los mejores cuidados.



