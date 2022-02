Producción de podcasts corporativos, de la mano de La Fábrica de Podcast Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 17:24 h (CET)

Existen muchos medios de comunicación, como la TV, la radio o YouTube, que permiten a las empresas realizar publicidad digital en audio y vídeo. Sin embargo, el formato que está popularizándose y ganando terreno entre las compañías es el podcast, una serie de programas en audio que pueden ser descargados y escuchados en cualquier momento y que no incluyen anuncios.

La Fábrica de Podcast fue la primera empresa española que comercializó la producción de podcasts corporativos diseñados por especialistas, para que las marcas tuviesen su propio canal en este formato.

Producción de podcasts corporativos para empresas españolas La Fábrica de Podcast se ha convertido en una reconocida empresa en España en este sector en alza, ayudando a otras compañías a crear sus propios podcasts, creativos y alineados con sus intereses empresariales. En específico, esta se encarga de la grabación, producción y distribución de estos proyectos basados en audio.

Sus clientes pueden elegir si desean grabar los podcasts con las voces de sus propios expertos o utilizar a presentadores profesionales del medio. Además de esto, la fábrica incluye en sus servicios la realización de campañas promocionales para que las marcas puedan llegar a sus audiencias clave. De igual manera, estas campañas son creadas con el objetivo de conseguir un retorno favorable por parte del público objetivo. Por otra parte, junto a la producción de podcasts corporativos, se suma un servicio de consultoría avanzada de podcasting. En este, La Fábrica de Podcast ofrece a sus clientes asesoramiento estratégico con un consultor experto que sabe cómo promocionar de forma efectiva cualquier este tipo de formato en la web.

La importancia de un podcast corporativo para las empresas de España A día de hoy, un 55 % de los españoles afirma haber escuchado algún podcast en el último mes (Encuesta Digital News Report 2020). De hecho, el 70 % de los internautas ya consume audio online de manera diaria, según el Estudio Anual de Audio Online de IAB Spain en 2020. Esto ha posicionado a España como el país europeo con mayor índice de personas interesadas en escuchar podcasts sobre otros medios, como la radio o la TV.

La razón de que estos medios de comunicación sean tan populares es que no incluyen anuncios publicitarios intrusivos y las personas tienen la libertad de escucharlos cuando lo deseen. Además de esto, en su mayoría, suelen estar disponibles de forma gratuita o a un precio bastante accesible. De igual forma, hoy en día, existen podcasts de casi cualquier tema y dan la opción de suscribirse para que los oyentes reciban noticias sobre el lanzamiento de nuevos episodios. La Fábrica de Podcast se ha convertido en una empresa reconocida por la realización de identidades sonoras únicas y la creación de campañas publicitarias efectivas.



