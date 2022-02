Licenciamiento inteligente de software Microsoft Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 17:03 h (CET)

Revender licencias de software es legal en Europa desde 2012, motivo por el cual, muchas empresas están utilizando licencias de software de segunda mano, sobre todo Microsoft.

Sin embargo, hay una fina línea entre el mercado legal e ilegal de segunda mano. Tan solo hay que seguir las reglas claras que marca la Directiva Europea que regula este mercado. A continuación, se exponen algunos requisitos básicos para que una licencia de segunda mano sea legal y apta para una auditoría de Microsoft.

1-Evitar licencias OEM, ya que, por norma general están ligadas a un equipo físico y, por tanto, su reventa es ilegal.

2-Evitar licencias Retail, ya que estas están orientadas a un uso doméstico. Por lo tanto, la trazabilidad de su legalidad es muy difícil.

3-Evitar licencias MSDN o TechNet, ya que son licencias para desarrolladores de software de Microsoft. Estas licencias son para evaluación del software. Por lo tanto, no se pueden revender.

4-Asegurar que la procedencia de la licencia sea lícita. Es decir, que no sea robada, ni hackeada o crackeada o que el código de activación haya sido revendido diversas veces.

5-Asegurar que la licencia esté pagada en su totalidad.

6-Asegurar que la procedencia de esta licencia sea del mercado Europeo. Solo es válido el uso de licencias de segunda mano adquiridas y revendidas en territorio Europeo.

7-Asegurar que la licencia sea de uso perpetuo y que el propietario inicial de esta licencia haya dejado de utilizarla una vez vendida.

Compañías como LicensePro en España están ayudando a cientos de empresas a generar importantes ahorros en la adquisición de licencias de software. Empresas como LicensePro son imprescindibles para asegurar un buen asesoramiento en el licenciamiento necesario para una empresa o administración pública y también para que la adquisición de segunda mano sea 100% legal.



