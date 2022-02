La aerotermia monobloc de Clima y Aerotermia Emprendedores de Hoy

Una alternativa para tener espacios interiores bien climatizados con energía limpia y renovable es utilizar la tecnología de aerotermia monobloc. Este sistema obtiene energía del aire natural y la convierte en calefacción o agua caliente, a través de una bomba de calor. La temperatura es un elemento esencial para que una persona pueda sentirse a gusto y cómoda en cualquier lugar.

En este contexto, empresas como Clima y Aerotermia son especialistas en la venta, distribución e instalación de bombas de calor de las marcas más reconocidas a nivel internacional como LG, Mitsubishi o Panasonic, entre otras. La tienda hace envíos a nivel nacional en Península y Baleares y ofrece precios competitivos en el sector.

Ventajas de las bombas de calor de aerotermia monobloc En la actualidad, la aerotermia es reconocida como la energía del futuro, debido a que esta tecnología ha logrado sustituir a los sistemas de calefacción tradicionales de combustión y gas por energía reutilizable, ofreciendo múltiples ventajas a los usuarios que hacen uso de ella, a través de la bomba de calor.

Uno de los principales beneficios de este dispositivo es su elevado rendimiento, porque gracias a su potente sistema se puede obtener buena calefacción y agua caliente sanitaria en todo el hogar. Asimismo, la bomba de calor aportan una energía mucho más limpia porque extrae hasta un 75% de aire y lo convierten en calefacción, generando durante el proceso muy poca emisión de CO2. Además, al no utilizar ningún tipo de combustible, minimiza el riesgo de accidentes.

El ahorro energético es otra gran ventaja porque su consumo es muy bajo. De esta manera, disminuye considerablemente el precio de la factura de luz. Por otro lado, el precio de mantenimiento de este aparato es esporádico y con tarifas muy accesibles.

Clima y Aerotermia ofrece variedad de sistemas de aerotermia aerobloc Clima y Aerotermia es una de las empresas líderes en el sector de la climatización que a lo largo de su trayectoria, se ha dedicado a comercializar y distribuir variedad de productos de aerotermia aerobloc, aires acondicionados, ventilación doméstica, entre otros, para empresas, locales comerciales, pisos, casas, etc.

Dentro de su página web, los usuarios pueden encontrar un amplio catálogo de sistemas de aerotermia como el modelo, Therma V Monoblock LG, para aire y agua que puede conectarse con terminales tipo fan-coils, radiadores de baja temperatura y suelo radiante. Otro de sus productos destacados es el Kit Aquarea Monobloc de Panasonic, que garantiza un rendimiento simultáneo en la producción de agua caliente y un máximo ahorro de energía.

Además de la comercialización de productos de climatización, la empresa cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados en el sector que se ocupan de realizar la instalación de las máquinas en el menor tiempo posible. También, brindan asesoramiento personalizado, a través de un chat donde el cliente puede despejar todas sus dudas.



