Vivva, centro especial de empleo para personas con discapacidad

martes, 8 de febrero de 2022, 16:46 h (CET)

Para ejercer un cargo laboral con éxito, la diversidad funcional no tiene por qué ser un obstáculo. Existen muchas personas con discapacidad que desempeñan muy bien su trabajo y son piezas clave dentro de sus empresas, por lo que su inclusión dentro de la sociedad laboral es esencial.

En la actualidad, muchas empresas han reconocido la importancia que tiene la inserción de personas con discapacidad dentro de las organizaciones. Sin embargo, antes de dar el paso hacia su contratación, es fundamental que las empresas conozcan los grados de discapacidad que existen para comprender sus necesidades y aprovechar al máximo las habilidades de estos profesionales.

En este contexto, Vivva es un centro especial de empleo que se dedica a acompañar a las empresas durante el proceso de selección de trabajadores con discapacidad y las asesora para que cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley General de Discapacidad.

Tipos de discapacidad en el empleo La discapacidad es una condición por la cual una persona presenta algún tipo de limitación. Esta condición suele clasificarse en física, auditiva, intelectual, visual y psíquica y, de acuerdo a la clase y al porcentaje, puede dividirse en cinco grados.

En primer lugar, está la discapacidad nula, cuando la persona presenta síntomas o secuelas de una enfermedad, pero no presenta ninguna dificultad para llevar a cabo sus actividades profesionales. A esta, le sigue el nivel moderado, que se presenta cuando el individuo tiene un impedimento para desempeñar algunas tareas, pero no todas. A continuación está la discapacidad moderada acompañada de síntomas o accidentes, donde es posible ejercer funciones pero con autocuidado. En un nivel superior, se encuentra la discapacidad grave, que afecta el desarrollo de las actividades, incluso con autocuidado. Por último, está el rango muy grave o permanente, que consiste en la imposibilidad parcial de desarrollar cualquier tipo de tarea profesional.

De acuerdo a estos rangos, las personas con discapacidad de grado 1 y 2 están capacitadas para llevar a cabo cualquier actividad profesional de forma segura.

Contratar a trabajadores con discapacidad en las empresas con Vivva Vivva se ha consolidado como una de las empresas más importantes en la labor de insertar a las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Muestra de ello, es que el 90% de los empleados que tiene la empresa cuentan con algún tipo de discapacidad.

En su misión por garantizar la inclusión de las personas con diversidades funcionales, cuentan con una base de datos en la cual las empresas pueden acceder a más de 1.000 profesionales disponibles para contratar. Asimismo, ofrece asesoramiento a sus clientes durante todo el proceso de selección y contratación de profesionales con discapacidad y orienta a las empresas sobre los beneficios y subvenciones que pueden recibir.

Los centros especiales de empleo como Vivva, cumplen una loable labor a favor del trabajo y la calidad de vida de las personas con discapacidad, ayudándoles a encontrar un empleo digno, en empresas que comparten la filosofía de la integración y la dignificación de todo tipo de personas.



