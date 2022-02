Arranca con éxito la liga de freestyle Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 16:25 h (CET)

La liga de freestyle de Extremadura arranca en 2022 bajo el nombre ‘The Survival League”, que nace con el objetivo de competir con las grandes marcas de Batalla de Gallos y profesionalizar esta disciplina.

El pasado sábado, el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz acogía, a modo de muestra, la primera jornada de un show que albergará lo mejor del hip-hop en español. The Survival League contará con los ocho gallos más activos y con más nivel de Extremadura, que competirán entre ellos de manera continuada a lo largo de la temporada.

Desde la base y el aprendizaje, la liga pretende hacerse un nombre en esta disciplina artística que se encuentra en pleno auge y que permitirá a los jóvenes hacerse un hueco en el panorama musical antes de dar el gran salto a otras ligas.

El show consta además de DJ propio y un speaker que será el encargado de dar paso a las diferentes propuestas que van desde la exhibición de los mejores estilos en el arte de improvisar, pasando por interactuar con el público hasta una batalla final en la que se decidirá el vencedor. Una fiesta de la palabra y la fluidez verbal, que no dejará indiferente a nadie y que estará bajo la lupa de un jurado que se encargará de evaluar a los participantes.

The Survival League viajará por toda Extremadura llevando la cultura del hip-hop a zonas donde esta propuesta cultural se convertirá en un auténtico descubrimiento, llenando cientos de espacios y ofreciendo al público joven una alternativa de ocio.

El fenómeno de las Batallas de Gallos En la actualidad, la evolución del freestyle no tiene freno. En países de habla hispana, el número de seguidores está rompiendo barreras convirtiéndose en uno de los géneros musicales urbanos con mayor número de adeptos. Las Batallas de Gallos forman parte de la cultura hip-hop, un movimiento urbano que nace en el Bronx, en New York, a finales de los años setenta como respuesta a la segregación y discriminación hacia la población afroamericana.

Por su parte, el freestyle se puede enmarcar dentro del rap. Cabe resaltar, de este género, la capacidad de improvisación del rapero sobre una base musical. El formato de las competiciones suele ser uno contra uno en un torneo eliminatorio por rondas, aunque también se pueden dar competiciones por parejas. Estas batallas han ganado proyección con la popularidad de las redes sociales y las plataformas digitales donde consiguen audiencias millonarias.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.