Software de gestión empresarial para el sector de la alimentación con ALBA IBS

martes, 8 de febrero de 2022, 15:56 h (CET)

La era digital ha modificado completamente la estructura de las organizaciones. Por tal motivo, los sistemas de gestión empresarial se han convertido en herramientas tecnológicas necesarias para automatizar e integrar los procesos que lleva a cabo una empresa.

En ALBA IBS, una empresa de soluciones informáticas para negocios, se ofrece un software de gestión empresarial efectivo. Su sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) está diseñado para asegurar la transformación digital de los negocios.

Cubrir todos los procesos realizados en el sector alimentario con ALBA IBS En la actualidad, ALBA IBS brinda servicios de software de gestión empresarial para la industria de productos alimenticios, entre otros sectores. Sus programas abordan la industria agroalimentaria, la distribución mayorista y los procesos de comercialización.

Por citar un ejemplo, el ERP para fabricantes de productos alimenticios de ALBA IBS permite controlar el manejo de las materias primas, desde su adquisición hasta la elaboración y etiquetado de artículos, garantizando un óptimo proceso de producción.

Por otra parte, para los mecanismos de distribución, el sistema se enfoca en monitorear las tarifas, los pedidos del cliente, la entrega del producto y la gestión de cobros, de forma ágil y segura. Este paso se ejecuta con la implementación de un comercio electrónico integrado y soluciones de movilidad para preventas.

En cuanto a los supermercados, el último eslabón de la cadena, los programas coordinan los distintos puntos de venta, con las herramientas más innovadoras. Asimismo, dota al personal del almacén de los instrumentos necesarios para realizar un trabajo eficiente y ahorrar tiempo.

¿El uso de un software de gestión es una herramienta nueva en el sector empresarial? Contrario a la percepción de la mayoría, los software de gestión empresarial no son una herramienta nueva. Aunque con otro nombre y tecnología, alrededor de 1950, se implementaron métodos de control para la gestión empresarial. Por entonces, los sistemas de automatización no eran accesibles para la mayoría de empresas, ya que su coste era demasiado caro.

Para la década de 1990, con la evolución de los ordenadores y el surgimiento de nuevas tecnologías, además del servicio de internet, se dio espacio a distintos procesos de mejora en la gestión empresarial. Desde entonces, la informática presenta constantes innovaciones que permiten adaptarse a la realidad de las compañías, ofreciendo la oportunidad de incrementar la rentabilidad. Hoy en día, es muy difícil encontrar negocios exitosos que no se manejen con un software de gestión eficiente.

Los clientes con intención de aplicar soluciones rentables para la digitalización de su negocio pueden contactar con ALBA IBS a través de su página web. Un asesor se encargará del caso personalmente y analizará las necesidades de la empresa para implementar el software de gestión adecuado.



