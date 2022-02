E-SAHECAT, una empresa de limpieza con soluciones eficaces y profesionales Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 15:57 h (CET)

Los servicios de limpieza pueden parecer un aspecto secundario en lo que se refiere al mantenimiento de edificios o infraestructuras comerciales. No obstante, pese a lo cotidiano que parece, la gestión de la limpieza en las instalaciones puede ser clave para un negocio que recibe grandes cantidades de visitantes a diario, como oficinas, supermercados y, en general, cualquier tipo de negocio que funcione en infraestructuras comerciales o de retail.

Encontrar a los colaboradores adecuados para llevar a cabo estas actividades puede ser difícil para muchos negocios.

Una solución confiable, eficaz y profesional a esta incertidumbre podría ser E-SAHECAT, una empresa de limpieza en Barcelona experta en limpieza de instalaciones.

Especialistas en limpieza y outsourcing E-SAHECAT es una empresa que se dedica a ofrecer servicios de outsourcing y limpieza de instalaciones. Su labor abarca todo tipo de limpieza y desinfección de superficies en instalaciones, tanto al finalizar su proceso de construcción, como en la limpieza de mantenimiento para instalaciones en funcionamiento. Su catálogo de servicios acoge una extensa gama de negocios e, incluso, algunos servicios especiales, como limpieza de moquetas y sofás, decapado y abrillantado de suelos o limpieza de grafitis, entre otros.

Sin embargo, lo que más los caracteriza es el profesionalismo con el que llevan a cabo sus servicios. Para esta empresa, no basta con cumplir las expectativas del cliente, sino que hay que rebasarlas. Por ello, su servicio procura mantener los más altos estándares de calidad y se distingue por cualidades como la eficacia, versatilidad, compromiso y atención al detalle.

La empresa ejerce un trabajo eficaz y adaptable, dentro de los tiempos y necesidades del cliente, con métodos innovadores y, sobre todo, con seriedad y compromiso hacia los objetivos establecidos.

Una empresa que ofrece soluciones En esta empresa, con sus más de 20 años de trayectoria, ha acumulado la experiencia necesaria para diversificar sus servicios y así atender las necesidades de sus clientes. En su cartera, se incluyen, entre otros, oficinas, centros deportivos, centros comerciales, retail, supermercados, centros educativos o residencias.

Lo que caracteriza a E-SAHECAT, además del profesionalismo en su servicio, es la cercanía y el diálogo que genera con todos ellos, para quienes busca, en cada caso, un servicio a la medida de sus requerimientos.

La empresa defiende una filosofía de empatía con el cliente y sus necesidades. Para ellos, el mayor triunfo radica en su satisfacción, por lo que procuran generar un buen canal de comunicación con cada interesado en sus servicios. Su objetivo es conocer claramente sus necesidades y, en consiguiente, ofrecerle un servicio personalizado que garantice su satisfacción y despreocupación. Por todos estos motivos, más que servicios, lo que E-SAHECAT ofrece a sus clientes son soluciones.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.