La oficina digital, un emprendimiento de Virginia Bright

martes, 8 de febrero de 2022, 15:59 h (CET)

El emprendimiento permite a cada persona conseguir sus sueños a pesar de las adversidades y se trata de una pasión que se lleva en la sangre de una manera casi innata. Un ejemplo de ello es Virginia Buika, reconocida como Virginia Bright a nivel internacional. Esta mujer española de orígenes afrodescendientes ha consolidado una carrera destacada en el ámbito empresarial y dispone de una oficina digital, demostrando que cumplir cualquier propósito en la vida y reinventarse es siempre posible a pesar de los obstáculos.

En la actualidad, la emprendedora es fundadora de la Digital Agency CozUare, que se encarga de asesorar, gestionar la proyección y comunicación de marcas, empresas y celebridades. Un asesoramiento cuyos resultados han ocasionado en una mayor autoridad a cada uno de sus clientes.

Este proyecto surge de manera accidental, ya que Virginia Buika – Virginia Bright siempre se ha mostrado dispuesta a ayudar y ponerse al servicio de los demás. Es fruto de sus años de experiencia, en los cuales ha pasado por grandes dificultades que le han llevado a emprender y a encontrar soluciones a todas las adversidades. Gracias a sus ganas de aprender, se ha formado académicamente y ha podido lograr su sueño. La profesional, además, también lidera importantes marcas de alimentos donde exalta con orgullo los sabores de sus dos culturas, la española y la guineana.

Superar los obstáculos para emprender con éxito Virginia Bright es el ejemplo de una mujer que ha dedicado su vida profesional a cumplir sus metas, transformando cada experiencia negativa en algo positivo. A lo largo de su carrera ha tenido que enfrentar situaciones de grandes desafíos. Sin embargo, su energía positiva y espíritu inquebrantable, le han permitido esquivar la adversidad para alcanzar sus sueños.

Su trayectoria profesional ha sido muy diversa. Incursionó en el mundo del entretenimiento, convirtiéndose en la primera española afrodescendiente en protagonizar una serie de televisión prime time (La otra familia), éxito que decadas después la permitió recibir el reconocimiento de la audiencia como mejor actriz en el Black Film Festivalen Hollywood.

Pero, no es hasta la llegada de la pandemia mundial, cuando surge FILIN LOVE, una mezcla de movimientos culturales con productos de calidad y ella decide darle forma a esta idea desarrollando la marca que lleva por nombre RIHOLÉ, que significa amor en ”bubi”, lengua guineana (de Guinea Ecuatorial). Esta marca comercializa aceite de oliva virgen extra ecológico de calidad superior, elaborado 100% con procedimientos naturales libres de químicos. A partir de este producto y combinándolo con cacao, azúcar de caña, han elaborado chocolate negro ecológico, 100% natural y orgánico. Toda una experiencia que se puede conocer en primera persona desde la página web de Rihole.

Referente en el mundo de la comunicación y las relaciones públicas a nivel internacional Además de fundar importantes negocios en el sector de alimentación, Virginia tiene un talento único para expresar sus ideas y asesorar a otros a través de sus conocimientos en marketing, comunicación y entretenimiento. Por eso, ha fundado CozUare Digital Agency, una empresa que tiene como objetivo elevar la imagen de las marcas y las personalidades, a través de la generación de estrategias de marketing y comunicación exclusivo y específico con la suma de la creación y producción de contenido visual, consciente y sonoro. Cuenta con una gran cartera de grandes colaboradores que han aparecido en medios como TVE1, BBC, Forbes, NBC, ABC, FOX etc. ofreciendo un servicio exclusivo e integral.

El equipo de la compañía está conformado por directivos de negocios que entienden las necesidades de administrar una organización y, a través de estrategias específicas y su avalada experiencia, ayudan a los clientes a alcanzar sus objetivos.

Virginia Buika, conocida como Virginia Bright, es un ejemplo vivo de empoderamiento y emprendimiento en femenino. Toda una muestra de perseverancia y dedicación que combinados con su pasión corroboran una vez más ser ingredientes infalibles para que cualquier persona pueda alcanzar cualquier propósito en la vida.



