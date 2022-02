Día Mundial contra el Cáncer: La prevención debe ser un esfuerzo diario

10 millones de personas mueren de cáncer cada año en el mundo. En España, se estima que en 2022 se diagnosticarán casi 35.000 nuevos casos de cáncer de mama en mujeres. El Índice Global de Salud de la Mujer de Hologic pretende incentivar una organización más eficaz de los programas de prevención de los cánceres que afectan predominantemente a las mujeres 7 de febrero de 2022 - La Organización Mundial de la Salud estima que el cáncer causa 10 millones de muertes al año en todo el mundo[i]. Por ello, pide a los países que intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra esta enfermedad.[ii] El Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero, organizado este año por vigésimo segunda vez por la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), tiene por objeto centrar la atención de los países con más fuerza en el potencial de la prevención y la detección precoz del cáncer. Con ello, la UICC responde a una de las preocupaciones centrales del Índice Global de Salud de la Mujer, desarrollado por la compañía Hologic junto a Gallup, instituto de investigación de opinión líder en el mundo.

El Índice Global de Salud de la Mujer de Hologic pone de manifiesto que es necesario prestar mucha más atención a las limitaciones físicas, psicológicas y sociales de la salud de la mujer en todo el mundo. Los cánceres en general, pero especialmente los ginecológicos, son una tarea central para todos los programas que pretenden mejorar la salud de las mujeres.

En nuestro país, se estima que en 2022 se diagnosticarán 34.750 mujeres con cáncer de mama, según datos que acaba de publicar la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)[iii]. Además, en su informe “Las cifras del cáncer en España 2022” recoge que en las mujeres, el de mama fue el tumor responsable de una mayor mortalidad. Otros tipos de cánceres ginecológicos (de ovario, de cuerpo uterino y de cérvix) añaden casi 13.000 casos nuevos al año.

"Las medidas preventivas son un primer paso crucial para combatir las enfermedades e infecciones que afectan a la esperanza de vida y a la fertilidad de las mujeres", ha afirmado la Dra. Susan Harvey, vicepresidenta de Global Medical Affairs de Hologic. "No asegurarse de que las mujeres se sometan a pruebas rutinarias para detectar cánceres, enfermedades e infecciones de transmisión sexual y patologías cardiometabólicas puede dar lugar a complicaciones mayores que, de otro modo, podrían prevenirse si se controlan o tratan a tiempo".

Metodología del Índice Global de Salud de la Mujer

La encuesta se realizó en el marco de la Encuesta Mundial de Gallup y comenzó en 2005 como parte de un proyecto de 100 años para determinar la "voluntad del mundo". Los resultados del Índice se basan en entrevistas realizadas en 2020 a casi 120.000 mujeres de 15 años o más en 116 países y regiones. El Índice proporciona información sobre las actitudes y comportamientos de 2.500 millones de mujeres y niñas.

Las preguntas fueron desarrolladas y revisadas por expertos mundiales en salud femenina de Hologic y Gallup. Estos consultores representan a las principales instituciones y líderes de opinión, como la Universidad Johns Hopkins, la Universidad George Washington, RAD-ADI y otras. El Índice se basa en las experiencias de más de 60.000 mujeres y niñas de 116 países y regiones en más de 140 idiomas.

Para más información sobre el Índice, visite hologic.womenshealthindex.com.

Acerca de Gallup World Poll

La Encuesta Mundial de Gallup es la encuesta más completa y de mayor alcance del mundo, ya que cubre el 90% de la población adulta del mundo a través de encuestas anuales representativas a nivel nacional con métricas comparables entre países. Para medir más de 100 cuestiones esenciales que afectan a la vida de las personas a través de la Encuesta Mundial, Gallup, Inc. se asocia con organizaciones multilaterales, ONG, fundaciones privadas, organizaciones benéficas y empresas. Como resultado, la Encuesta Mundial se ha convertido en una herramienta indispensable para los líderes y los responsables de la toma de decisiones de todo el mundo que dependen de la comprensión de las esperanzas, los sueños y los comportamientos de las personas a las que sirven.

Acerca de Hologic, Inc.

Hologic, Inc. es una empresa de innovaciones tecnológicas médicas cuyo objetivo principal es mejorar la salud y el bienestar de la mujer mediante la detección y el tratamiento tempranos. Para obtener más información acerca de Hologic, visite www.hologic.com.

Hologic y el Índice Global de Salud de la Mujer son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc., y/o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países.

