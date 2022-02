Aprender un idioma con el webinar gratuito de Academia de Lengua Marcus Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 15:27 h (CET)

Volviéndose más desafiantes cuanta más edad se tiene, el hecho de aprender a pensar en un nuevo lenguaje, desarrollar de la comprensión lectora y superar del temor a hacer el ridículo son algunos de los retos a la hora de aprender un nuevo idioma.

Además, es una actividad que requiere de tiempo. Son estos precisamente los retos que está abordando Marcus Fritzsche con un webinar gratuito con el que apoya a las personas a comenzar con contenidos que ayudan a fijarse un objetivo e idealizar una meta.

Los webinars gratuitos de la Academia de Lengua Marcus Marcus Fritzsche es el mentor de la metodología de enseñanza de la Academia de Lengua Marcus. Este experimentado profesor de idiomas tiene cursos para aprendices de alemán, inglés y español, tres de las lenguas más demandadas en el mundo. Su metodología se basa en que para aprender de forma eficaz, hay que generar vocabulario en el estudiante.

Para lograrlo, Fritzsche utiliza herramientas como cuentos, dibujos y colores. Lo primero que se desarrolla es el oído para luego aprender a imitar los sonidos, generar vocabulario y aprender a usarlo en oraciones.

Todos los webinars gratuitos son para estudiantes principiantes. Son varios vídeos de inducción que prepararán al alumno para el nuevo idioma. En el caso del alemán y el español para principiantes, los audiovisuales hablan de dejar la decepción, de olvidar y de renunciar. Un cuarto vídeo habla de avanzar y comenzar una nueva vida.

La Academia de la Lengua Marcus La Academia de Lengua Marcus utiliza una metodología de enseñanza en la cual el estudiante tiene que hablar desde la primera lección. Hace énfasis en el desarrollo del vocabulario y no en la gramática, como suele ocurrir con las metodologías usadas en los cursos tradicionales. Fritzsche explica que se centran en frases útiles, que se pueden emplear todos los días.

Con la metodología de esta academia, los alumnos administran su propio tiempo de aprendizaje, debido a que no se trata de un curso con un horario rígido, sino que las personas pueden aprovechar sus ratos libres o viajes para asimilar los conocimientos. Esto los coloca en una disposición más receptiva para aprender palabras y frases.

Marcus Fritzsche asegura que, con su método de aprendizaje, el 92% de los participantes mejora sus habilidades lingüísticas en tan solo dos meses. Los cursos incluyen más de 300 vídeos animados, relatos para activar el pensamiento en el nuevo idioma y una aplicación para practicar la pronunciación. El académico afirma que la flexibilidad y permeabilidad de sus cursos permiten que personas de cualquier edad puedan sacarle provecho.



