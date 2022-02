¿Cómo elegir una academia para aprender árabe online? Academia Árabe Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 15:31 h (CET)

Desde el año 2021, la caligrafía árabe es considerada por la UNESCO como uno de los patrimonios inmateriales de la humanidad. Por un lado, esto se debe a la gran cantidad de hablantes de esta lengua y, por otro, a la elegancia, armonía y belleza de su escritura.

Actualmente, es posible aprender árabe onlineen escuelas reconocidas con profesores nativos y profesionales. Una de ellas es la Academia Árabe, la cual ofrece diferentes modalidades para la enseñanza del idioma, además de otorgar un certificado al completar el curso que acredita el conocimiento de los alumnos.

¿Cómo elegir una academia para aprender árabe online? Aprender árabe, como cualquier otro idioma, es un reto que requiere dedicación y paciencia. Tener la guía de una academia y de profesionales que dominen el lenguaje a la perfección es una ayuda que permitirá avanzar más rápidamente. Sin embargo, es necesario evaluar diferentes aspectos antes de elegir la academia donde se va a estudiar, sobre todo si se desea aprender de forma virtual.

El primer paso es asegurarse de que la escuela haga un seguimiento del avance de todos sus estudiantes. Esto se puede hacer a través de llamadas o mediante correos electrónicos.

Muchas veces los apuntes quedan cortos para todo el contenido visto en clase, por eso, tener las lecciones grabadas puede optimizar la memorización del contenido. Otro elemento que suma puntos es que los profesores no solo sean hablantes nativos del árabe, sino que cuenten con una licenciatura en filología árabe. Dichos estudios los capacitan para responder todas las dudas de sus estudiantes. Además, la institución debe ofrecer un certificado que valide todo lo aprendido al finalizar el curso.

¿Qué ofrece la Academia Árabe? Aprender árabe no solo brinda la oportunidad de comunicarse en una nueva lengua, sino que permite comprender la cultura de más de veinte países. Además, conocer el alfabeto, la escritura y su gramática ayuda a mejorar y ejercitar la memoria. Para hacerlo posible, Academia Árabe ofrece una enseñanza moderna y dinámica, con un método propio enfocado en la comunicación.

La escuela cuenta con una sede ubicada en pleno centro cultural de Madrid. Los estudiantes pueden empezar el curso desde el nivel que posean del idioma o avanzar de principiante hasta la maestría. Las personas que ya dominen la lengua pueden optar por un taller dedicado a la conversación en el que se mantienen y mejoran las destrezas orales y la fluidez. Las clases pueden dictarse online o presencialmente, tanto de forma particular como en grupo. También promocionan intensivos de verano y cursos adaptados para empresas.

A través de su método actualizado, Academia Árabe ha ayudado a cientos de alumnos a aprender el árabe desde cualquier nivel, consolidándose como el aliado perfecto para conocer todos los aspectos de esa lengua y cultura tan especial.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.