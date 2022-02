El colegio Miramadrid, único centro que da los buenos días con un telediario en inglés

El programa lo presentan los propios alumnos de secundaria y bachillerato cada mañana y acerca las noticias del centro a los 2.200 alumnos y al resto de la comunidad escolar En el Colegio Miramadrid de Paracuellos del Jarama, las clases comienzan cada mañana con un programa de noticias muy especial. Se trata de las Morning News, un pequeño telediario de cuatro o cinco minutos que todas las mañanas, presentado en inglés por los propios alumnos, informa del pronóstico del tiempo, el menú del comedor, excursiones, resultados deportivos, recomendaciones de libros, actividades y de todo aquello que es noticia en el colegio. La audiencia la forman los 2.200 alumnos y 150 profesores del centro.

El proyecto comenzó en el año 2012 con un formato semanal que duró siete años. El parón obligado por el confinamiento y la pandemia llevó a un replanteamiento. Entonces el programa pasó a ser diario, con menor duración y noticias más actuales. Eso también daba la oportunidad a más alumnos de participar como presentadores.

Las Morning News se graban a mediodía, en el tiempo de recreo que tienen los alumnos después del comedor, en un pequeño estudio que cuenta con todo lo necesario: dos cámaras, micrófono, iluminación y un croma para incrustar imágenes. Los presentadores cuentan además con un Chromebook que hace las funciones de un teleprónter, en el que leen las noticias. Estos son siempre alumnos voluntarios, desde 4º de Primaria, hasta 2º de Bachillerato. Como explica Julián “la idea es darles la posibilidad de que cualquiera que quiera participar lo haga”. A veces hay tantos candidatos que hay que realizar un sorteo.

El programa se emite de lunes a viernes a las 9, pero a la carta, desde un archivo informático, como explica Javier Ferrero Saavedra, Vicepresidente del Consejo Rector responsable del Área digital, marketing y eventos. “Se empieza la mañana con las Morning News. Como hay pizarra digital o monitor en todas las aulas del colegio, se ha decidido ponerlo a las 9 de la mañana, más o menos a la vez, pero cada profesor lo lanza en su clase”. Después se sube a la web del centro.

El colegio Miramadrid realiza un gran esfuerzo, como explica Julián Yebes, maestro de Inglés en 5º Primaria y responsable del proyecto: “Hemos evolucionado mucho en cuanto a medios y equipo: estudio de grabación, iluminación, sonido... Tenemos varias cámaras de repuesto, así como micrófonos, porque no puede fallar nada. También cabe destacar la importancia del profesor ayudante, que se encarga de contestar emails, de preparar el borrador de los guiones y varias tareas más. Ya no te puedes conformar con hacer una grabación y que simplemente, no quede mal, somos muy exigentes. Además, los alumnos también entienden y valoran que hay un montón de trabajo detrás de las Morning News”.

Beneficios pedagógicos, comunicacionales e inclusivos

Los beneficios para los chavales, explica Julián Yebes, van en tres direcciones. Primero que los alumnos se empiezan a acostumbrar a un mundo en el que las videoconferencias serán habituales en su día a día profesional. También se trata de una primera experiencia en el mundo de la comunicación que puede abrir alguna puerta a un futuro laboral, y es un espacio que motiva enormemente a todos los alumnos. Pero el beneficio más evidente es en el aprendizaje de inglés, porque como explica Javier Ferrero, “es un añadido para nuestros niños, que todos los días escuchan 5 minutos de inglés y entienden lo que están escuchando”. Los profesores de esta asignatura utilizan las Morning News para generar un pequeño debate en inglés entre los alumnos, que tienen que estar concentrados y prestar atención al contenido para luego participar en él.

Además, el aula azul, que acoge a alumnado con TEA, también las aprovecha. Su responsable ha generado unas fichas para trabajar a partir de las noticias, y algunos de sus alumnos, con el tiempo, intervendrán en la presentación de las secciones más cortas, como la del pronóstico del tiempo o el menú del comedor. Varios alumnos, ya han participado en diferentes programas, por ejemplo Daniel apareció en el programa del Día de la Paz, deseando una feliz jornada a todo el colegio.

Todo el colegio, desde los alumnos hasta el claustro de profesores, está pendiente de participar y de alimentar a las Morning News con noticias, actividades, y fotografías. También los exalumnos participan en la elaboración de este programa sin el que ya no se entenderían las mañanas en el Colegio Miramadrid.