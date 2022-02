El Grupo Schaeffler adquiere Melior Motion GmbH y refuerza el negocio de la robótica Comunicae

martes, 8 de febrero de 2022, 15:51 h (CET) Adquisición del fabricante de reductores de precisión para robots industriales. Adquisición estratégica complementaria en un área de crecimiento dentro de la unidad de negocio de Automatización industrial. Los reductores planetarios patentados facilitan el posicionado de alta precisión y la precisión de repetición de los robots, junto con una duración de vida útil especialmente larga. Potencial de crecimiento en robótica, además de en máquinas-herramienta, tecnología médica, logística y máquinas de embalaje El proveedor de los sectores de la automoción e industria Schaeffler ha firmado un acuerdo para comprar todas las acciones de Melior Motion GmbH. La adquisición de este proveedor de reductores de precisión para la robótica y otras aplicaciones de automatización amplía el programa de productos robóticos de la división Industrial del Grupo Schaeffler. Dado que la automatización, tanto de tareas sencillas y repetitivas como de procesos complejos de fabricación y montaje, progresa rápidamente, la división Industrial expande sistemáticamente su posicionamiento como proveedor de sistemas y componentes robóticos. En una primera etapa, la división ha avanzado con un reductor equipado con sensores y un motor eléctrico para su uso en robots colaborativos (cobots), hasta el punto de que está listo para su producción en serie. En una segunda fase, ahora incorpora a su programa de productos unos reductores más potentes para capacidades superiores de carga en aplicaciones industriales.

A lo largo de varios años, Melior Motion GmbH ha desarrollado y lanzado al mercado con éxito un innovador reductor planetario de alta precisión para robots industriales que ofrece una precisión de repetición excepcional, bajas emisiones de ruido, así como una robustez muy sólida. Se ha desarrollado un concepto de plataforma modular con base en esta tecnología. Los primeros reductores de este diseño llevan en el mercado desde 2017 y están demostrando su valía, al tiempo que satisfacen una demanda en rápido crecimiento.

La empresa, que generó un volumen de negocios de aproximadamente 23 millones de euros en 2021, tiene más de 100 empleados y está ubicada en Hameln, Alemania. En la actualidad planifica otro emplazamiento de producción en China. Europa y China son ahora mismo los principales mercados de ventas de Melior Motion GmbH. La empresa se fundó en 2017 y su origen se remonta a Stephan-Werke, fundada en 1908, que fue adquirida por Premium Ltd. en 2011.

Las partes han acordado no desvelar los detalles financieros de la transacción, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre de un acuerdo.

Adquisición estratégica en un área de crecimiento dentro de la unidad de negocio de Automatización industrial

El Dr. Stefan Spindler, CEO Industrial de Schaeffler, ha comentado: “Con Melior Motion GmbH adquirimos una empresa sumamente innovadora en el ámbito de la robótica y con una fuerte trayectoria de crecimiento. Esta compra se suma a nuestro aún joven programa de productos de módulos robóticos y amplía considerablemente nuestra posición como proveedor innovador en esta importante área de negocios. Nosotros mismos, en tanto que usuarios de robots, también aprovecharemos las características especiales de este programa de productos para aumentar la eficiencia en los 75 emplazamientos de producción de Schaeffler.”

Melior Motion GmbH y sus predecesores han desarrollado reductores de precisión para fabricantes de robótica y aplicaciones en automatización industrial durante más de 30 años. Después de muchos años colaborando con Kuka, el nuevo e innovador reductor de precisión también obtuvo la cualificación para su uso en dos robots industriales, y en la actualidad se instala en dos ejes del KR Cybertech y en seis ejes del KR Iontec. Como consecuencia del éxito de estos productos en el mercado, promovido en especial por las prestaciones del nuevo concepto de accionamiento, Melior Motion GmbH ampliará notablemente su capacidad de producción en 2022.

Ralf Moseberg, Senior Vice President Industrial Automation en Schaeffler Industrial, ha declarado: “Los desarrollos y productos del equipo altamente cualificado en Melior Motion GmbH constituyen una incorporación ideal al programa de productos del Grupo Schaeffler. En comparación con los productos de la competencia, el juego es mucho menor y se deriva de un concepto de reductor planetario ultrapreciso con características especiales. La elevada densidad de par, prolongada vida útil y excelente eficiencia energética son de extraordinario interés para nuestra gran base de clientes en el campo de la robótica. Los productos de las dos empresas son complementarios y comparten el mismo grupo de clientes. También esperamos que las similitudes entre nuestras tecnologías de fabricación nos permitan materializar sinergias en compras y producción.”

Chris Morrell, director ejecutivo de Melior Motion GmbH, ha afirmado: “Estamos encantados de conseguir un nuevo propietario y partner estratégico para el futuro con el Grupo Schaeffler. Su implantación global, conocimientos expertos en fabricación, y en especial su capacidad de expansión del negocio nos permitirán lanzar otra fase de crecimiento acelerado en cuanto al mercado de las máquinas-herramienta y los robots industriales. Junto con Alemania, fundamentalmente planeamos aumentar de manera importante la capacidad local de producción en China. Ahora podemos convertir en realidad estos planes con mucha más rapidez dentro de la infraestructura existente de Schaeffler.”

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.900 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

