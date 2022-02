Monrabal Chirivella, fabricante de colchones en Valencia Emprendedores de Hoy

No descansar puede generar enfermedades y provocar una disminución de la productividad. Por ese motivo, el buen descanso se constituye como el eje del bienestar de los seres humanos.

Las horas de sueño recargan de vitalidad a las personas, lo que ha motivado a los fabricantes de colchones a innovar cada vez más, para presentar al mercado las mejores alternativas de confort.

Monrabal Chirivella es una compañía fabricante de colchones en Valencia. La empresa ofrece colchones nuevos de alta gama y con máxima garantía. Cada uno de los modelos está hecho con distintos materiales viscoelásticos y tejidos naturales y han sido creados por profesionales y elaborados por artesanos expertos.

Los diferentes modelos de Monrabal Chirivella Esta empresa promete relax, comodidad y experiencias reconfortantes a través de todos sus colchones hipoalergénicos y con tecnología memory foam. Los diseños Mon y Couture son los más suaves en el exterior, mientras que Devotion, Clever y Chrome ofrecen mayor adaptabilidad y ergonomía. El modelo Believe está destinado a los más exigentes y finalmente Azahar y Arena poseen el equilibrio ideal y el diseño de sus fundas de la mano de Aneta Mijatovic.

Toda la colección tiene un valor añadido por sus tejidos naturales. En la confección de estos colchones se utilizan fibras de bambú que son biodegradables y materiales sostenibles como la lana de camello. Estos componentes son transpirables y pueden absorber la humedad, de modo que procuran la ventilación adecuada. Las nuevas tecnologías en fabricación buscan mayor resistencia y suavidad, para un descanso más agradable, además de las tradicionales técnicas en la elaboración de colchones, como capas de espuma de alta densidad y muelles ensacados, para su firmeza y durabilidad. La adaptación a cada persona se debe a sistemas que regulan la temperatura corporal y la humedad.

Amplia trayectoria en el sector Monrabal Chirivella también fabrica armarios a medida, camas, canapés, mesas de noche, comedores y todo estilo de muebles de lujo, para dormitorios y salones. Cuentan con instalaciones modernas, tecnología avanzada y artesanos expertos. Ser fabricantes les permite ofrecer precios competitivos.

Esta compañía tiene más de 50 años de experiencia fabricando muebles, para todo tipo de sala y cuentan con 2.200 clientes, en todo el territorio nacional. La fábrica está localizada en Beniparrell, Valencia, y el catálogo está disponible en su página web, para tiendas y proveedores que deseen contar con sus productos. Los visitantes pueden preguntar por el proveedor más cercano o la tienda de colchones a la orden, a través de un formulario de contacto.



