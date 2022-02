Los 3 pilares para una alta empleabilidad, por Mediterránea Business School Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 12:50 h (CET)

La especialización teórica en un área no asegura que las opciones de encontrar empleo sean lo suficientemente altas. Las posibilidades, incluso, pueden llegar a disminuir cuando se trata de carreras con una gran oferta de profesionales, pero sin mayor demanda.

Para trabajar en elevar las posibilidades de encontrar empleo, es necesario combinar otros métodos. Los 3 pilares para una alta empleabilidad se tratan en una formación única que ofrece Mediterránea Business School. Cada clase es dictada de forma online por un experto en el tema, garantizando el aprendizaje del estudiante.

¿En qué consisten los 3 pilares para una alta empleabilidad? El primer pilar tiene que ver con el desarrollo de competencias para el éxito personal y profesional. La psicóloga, coach y escritora en desarrollo de talento, Laura Chica, explica los beneficios del autoconocimiento, con el objetivo de identificar aquellas virtudes y defectos propios de una persona, a través de la reflexión y la acción.

El segundo pilar hace referencia a la máxima productividad para lograr los objetivos. La clase es impartida por Aritz Urresti, experto en productividad y programas de desarrollo personal y profesional, busca impulsar la capacidad para organizarse en el ámbito laboral y mejorar los niveles de productividad.

Jaime Fajardo, especialista en reclutamiento y orientación laboral, es el encargado del pilar número 3, relacionado con el currículum y los primeros pasos en la carrera profesional. En él, Fajardo menciona la importancia de una buena preparación para conseguir empleo.

Mediterránea Business School cuenta con una bolsa de empleo exclusiva para sus alumnos Los más de 30 años de experiencia con los que cuenta el grupo empresarial al que pertenece Mediterránea Business School en el sector de la educación, le han permitido estrechar lazos con una gran cantidad de empresas, a nivel nacional e internacional. Durante el proceso de reclutamiento para ocupar nuevos puestos, las empresas acuden a Mediterránea Business School en busca de talentos nuevos, pidiendo seleccionar aquellos cuyo perfil se adapte mejor a sus necesidades.

Este beneficio es exclusivo para los alumnos de Mediterránea Business School y se ha convertido en los últimos años en uno de los principales reclamos de la escuela. Acceder al mercado laboral no es nada fácil, por ello, la posibilidad de hacer prácticas en empresas y entrar a formar parte de la bolsa de empleo es uno de los aspectos más importantes para los alumnos. No hay ningún requisito para integrar la bolsa de empleo, sino que el estudiante pasa a formar parte del sistema apenas se matricule.

Mediterránea Business School cuenta con sedes en Málaga, Madrid, Granada y Zaragoza. Todas sus clases son impartidas de forma online, con sistemas pedagógicos en modalidad e-learning, para que ninguna persona se vea en la necesidad de renunciar a la formación superior y, por consiguiente, a mejores oportunidades laborales.



